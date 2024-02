Alternatywa dla kryptowalutowych ETF-ów. XTB udostępniło nowe instrumenty

Bitcoinowe ETF-y, które biją rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych, pozostają niedostępne dla inwestorów z Polski i Europy. XTB wprowadziło jednak nowy instrument, który pozwoli inwestorom rozszerzyć swoją ekspozycję na rynek kryptowalut.

/ Mateusz Slodkowski

W poniedziałek 19 lutego, w ofercie XTB pojawiły się trzy nowe fundusze ETP (Exchange

Traded Products), dzięki którym inwestorzy zyskają możliwość zajęcia pozycji na rynku kryptowalut. Dwa z nich dotyczą samego bitcoina i są nimi instrumenty o nazwach BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE.DE) oraz VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE). Trzeci nowy fundusz ETP w ofercie XTB zapewnia ekspozycję na 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i jest nim VanEck Crypto Leaders ETN (VT0P.DE).

W przeciwieństwie do kryptowalutowych kontraktów CFD z maksymalną dźwignią 2:1, które znajdują się od dawna w ofercie XTB, instrumenty ETN są objęte takimi samymi warunkami jak akcje i ETF-y - broker nie pobiera za nie prowizji przy miesięcznych obrotach klienta do kwoty 100 tys. euro (433 tys. złotych). ETN-y naliczają jednak własne opłaty bieżące, dystrybucyjne lub za zarządzanie.

ETN (Exchange Traded Notes) to rodzaj instrumentu dłużnego notowanego na giełdzie, przypominającego obligacje rządowe lub korporacyjne. Kupując ETN, inwestor pożycza pieniądze jego wystawcy, który obiecuje, że wypłaci mu środki równe wartości certyfikatów, powiększone o odsetki zarobione przez instrument, który śledzą.

W przeciwieństwie do ETF-ów ETN-y mają swoją datę wygaśnięcia podobnie jak obligacje. Wiążą się również z ryzykiem kredytowym wystawcy, należąc do tzw. niezabezpieczonych bankowych papierów wartościowych. Oznacza to, że przypadku niewypłacalności emitenta, inwestorzy nie mogą liczyć na zwrot środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE.DE) jest dopuszczony do obrotu na giełdzie Deutsche Börse. Emitentem instrumentu jest ETC Group, a sprzedaż i dystrybucję realizuje HANetf. BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto pobiera 2% opłat bieżących i 0,5% opłaty dystrybucyjnej.

VanEck Bitcoin ETN (VBTC.DE) tak samo jak poprzednik jest przedmiotem obrotu na niemieckiej giełdzie. Jego wartość opiera się na MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, który odwzorowuje kurs bitcoina. Wskaźnik kosztów całkowitych VBTC.DE (TER) wynosi 1%.

VanEck Crypto Leaders ETN (VT0P.DE) to kolejny ETN notowany na Deutsche Börse. Jego wskaźnik TER (total expense ratio) wynosi 1,50%.

- W ostatnich tygodniach regularnie odpowiadamy na pytania inwestorów dotyczące tego, kiedy w Europie będzie można inwestować w ETF na Bitcoina. Odpowiedzi na to pytanie nie znamy, jednakże pewne jest, że tego rodzaju instrumenty będą dostępne u nas od pierwszego dnia notowań na europejskich giełdach. Niemniej, widząc zainteresowanie inwestorów rynkiem kryptowalut postanowiliśmy znaleźć alternatywę - skomentował Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Warto zauważyć, że chociaż bitcoinowe ETF-y, które zostały dopuszczone w tym roku do obrotu w USA i pomogły pierwszej kryptowalucie przebić psychologiczną barierę 50 tys. dolarów, są poza zasięgiem inwestorów z Polski, Europa posiada już własny ETF BTC. Mowa o ETF Jacobi Bitcoin, który doczekał się premiery w połowie zeszłego roku na Euronext Amsterdam. Instrument jest jednak regulowany przez Komisję Usług Finansowych Guernsey (GFSC) i dostępny tylko dla profesjonalnych traderów z Wielkiej Brytanii i Holandii.

