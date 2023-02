XTB w I kw. '23 chce wprowadzić nowy produkt. Spodziewa się rekordowej liczby nowych klientów

Pierwszy kwartał 2023 roku powinien być rekordowy dla Domu Maklerskiego XTB pod względem liczby nowych klientów – poinformował na telekonferencji zarząd spółki. Jeszcze w I kwartale XTB chce wprowadzić nowy produkt.

W IV kwartale 2022 r. XTB pozyskał ponad 50 tys. nowych klientów, co było pod względem liczby pozyskanych nowych rachunków trzecim wynikiem w historii XTB.

„Rok 2023 rozpoczął się rewelacyjnie – w samym styczniu pozyskaliśmy ponad 40 tys. klientów. Już z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pierwszy kwartał może być najlepszym kwartałem w historii naszej spółki” – powiedział podczas telekonferencji prezes XTB Omar Arnaout.

Jak wynika z wypowiedzi zarządu XTB, gwałtowny wzrost liczby klientów związany był m.in. z niedawno wprowadzoną promocją pn. „Darmowa akcja na dobry początek”. Spółka oferuje w niej jedną darmową akcję o wartości do 30 USD wszystkim nowym klientom.

„Zainteresowanie darmową akcją zaskoczyło nas, nie byliśmy na to przygotowani. Z 15 tys. nowych rachunków miesięcznie liczba wzrosła do ponad 40 tys. Skupiamy się na tym, aby pomóc działowi obsługi klienta w automatyzacji procesów pozyskiwania klientów” – powiedział Omar Arnaout.

Dodał, że promocja została przedłużona do końca lutego lub do wyczerpania 15 tys. rozdanych akcji. Spółka nie wyklucza, że może powrócić do tej promocji lub wprowadzać ją cyklicznie.

Paweł Szejko, członek zarządu ds. finansowych XTB powiedział, że koszty działalności operacyjnej w 2022 roku kształtowały się na poziomie 559 mln zł, były o 210 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Najważniejszymi pozycjami kosztowymi w XTB są: marketing oraz koszty pracownicze.

"Na marketing w 2022 roku wydaliśmy łącznie 222 mln zł, zakładamy że w 2023 roku koszty te mogą być wyższe rdr o 20 proc.” – powiedział.

Dodał, że w 2022 roku zatrudnienie w spółce wzrosło o 197 osób, z czego 105 osób zatrudniono w dziale IT. Wzrost ten będzie kontynuowany w 2023 roku, nie tylko w dziale IT, ale też w dziale obsługi klienta.

„W 2023 zakładamy, że koszty działalności operacyjnej mogą być o 25 proc. wyższe od tych, które odnotowaliśmy w 2022 roku” – powiedział Paweł Szejko.

Zarząd XTB ocenia, że ostatni kwartał 2022 roku był dobry pod względem operacyjnym.

„Zainteresowanie klientów i ich aktywność była bardzo duża, ale warunki rynkowe były bardzo trudne. Operacyjnie nic się nie zmieniło – pozyskaliśmy wielu klientów, którzy byli bardzo aktywni. Z dłuższej perspektywy, 2022 rok to był dla nas bardzo dobry. Pomimo tego, że IV kwartał nie przyniósł najlepszych wyników, jesteśmy z całego roku bardzo zadowoleni” – powiedział Omar Arnaout.

XTB planuje wprowadzenie nowych produktów.

„Mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale uda się wprowadzić pierwszy nowy produkt, a kolejne w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes.

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w czwartym kwartale 50 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 27,1 proc. rdr. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 136,7 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny w IV kwartale 2022 roku spadł o 29,4 proc. rdr do 58,5 mln zł. Rynek oczekiwał 175,7 mln zł zysku operacyjnego. Przychody operacyjne w IV kw. wzrosły o 18,1 proc. do 216,7 mln zł. Konsensus przewidywał przychody na poziomie 314,6 mln zł.

W całym 2022 roku wynik netto wzrósł o 222 proc. rdr do 765,7 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 219,9 proc. do 885,7 mln zł. Przychody wzrosły o 130,9 proc. do 1.444,2 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej XTB ukształtowały się na poziomie 158,2 mln zł w IV kwartale wobec 100,7 mln zł rok wcześniej, a w całym roku wzrosły do 558,6 mln zł z 348,8 mln zł. Zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą od tego, co w 2022 r.

Priorytetem XTB dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej

Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. Nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego.

Grupa pozyskała w IV kwartale 51.038 nowych klientów wobec 42.760 przed rokiem. W całym 2022 roku grupa pozyskała 196.864 nowych klientów wobec 189.187 rok wcześniej (wzrost o 4,1 proc. rdr).

W 2022 roku liczba aktywnych klientów wzrosła o 35,9 proc. rdr do 258,8 tys. Jak podała spółka, przełożyło się to na znaczące zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 4,1 mln do 6,4 mln lotów, tj. o 55,1 proc. rdr.

Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie.

Spółka poinformowała, że uwzględniając kryteria określone przez KNF w stanowisku z 6 grudnia 2022 r., zwłaszcza w zakresie poziomu łącznego współczynnika kapitałowego oraz oceny BION, w 2023 r. możliwa jest wypłata dywidendy przez XTB w maksymalnej wysokości do 75 proc. zysku za rok 2022. (PAP Biznes)

