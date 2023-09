Ważna zmiana dla klientów XTB. Podatki od zagranicznych akcji znów prostsze

Rozliczenia podatkowe dla klientów XTB inwestujących na zagranicznych giełdach staną się dużo prostsze. Broker poinformował o istotnej zmianie, która znacząco ułatwi proces.

/ XTB

Jak podano w informacji prasowej XTB, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przychylił się do wniosku, w którym broker poprosił o zmianę indywidualnej interpretacji związanej z rozliczaniem dochodów inwestorów z giełd zagranicznych. Oznacza to, że do klientów domu maklerskiego trafi znów kompletny PIT-8C.

W 2021 roku broker XTB przestał udostępniać klientom rozliczenie podatkowe od zagranicznych transakcji w formularzu PIT-8C. Tłumacząc decyzję, powoływano się na indywidualną interpretację szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Po wprowadzeniu zmiany przez ostatnie dwa lata XTB wysyłało klientom inwestującym w akcje i ETF-y notowane na zagranicznych giełdach “Raport Podatkowy”. Dokument zawierał dane na temat transakcji oraz instrukcję, jak przenieść je do formularza PIT-38. Proces rozliczania dochodów z inwestycji w akcje i ETF-y z zagranicznych giełd znów stanie się jednak łatwiejszy.

Od roku podatkowego 2023 klienci XTB znów będą otrzymywać PIT-8C obejmujący dochody ze wszystkich zamkniętych inwestycji dokonywanych na platformie brokera. Znajdą się w nim transakcje CFD, a także rozliczenie operacji na papierach wartościowych notowanych na GPW oraz giełdach zagranicznych. Dane zostaną automatycznie zaimportowane do PIT-38 w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

- Jesteśmy zadowoleni, że Szef KAS przychylił się do naszego wniosku o zmianę

wcześniejszej interpretacji - komentuje Paweł Szejko, członek zarządu XTB. - To efekt naszej pracy, która podyktowana była oczekiwaniami inwestorów. W ten sposób likwidujemy kolejną barierę, która mogła zniechęcać przed lokowaniem środków na zagranicznych giełdach. Od 2023 roku rozliczenie z Urzędem Skarbowym będzie znacznie prostsze - dodaje Szejko.

Pomimo wprowadzonej zmiany, XTB będzie nadal przygotowywać dla klientów “Raport Podatkowy”, w którym znajdą się dane o podatkach od dywidend z zagranicznych spółek, gotowe do przeniesienia do PIT-38.

MM