XTB udostępnił cykliczne wpłaty. Jak działa nowa funkcja?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami XTB udostępnił płatności cykliczne w ramach usługi Planów Inwestycyjnych. Klienci brokera mogą skonfigurować automatyczne zasilanie swoich pasywnych portfeli i inwestować regularnie bez konieczności zaglądania na rachunek.

/ Mateusz Slodkowski

Półtora miesiąca po wprowadzeniu Planów Inwestycyjnych w Polsce XTB rozwinął swoją usługę o automatyczne płatności. Klienci mogą skonfigurować je, ustalając kwotę oraz odstęp czasowy, w jakim będą zasilać swoje konto. Wpłacone środki zostaną zainwestowane automatycznie w wybrane fundusze ETF według wcześniejszej alokacji.

Plany Inwestycyjne to produkt XTB, który umożliwia inwestorom budowę pasywnego portfela, w którego skład wchodzi do 9 ETF-ów spośród ponad 350 giełdowych funduszy znajdujących się w ofercie XTB. Każdy klient może posiadać jednocześnie do 10 osobnych Planów Inwestycyjnych. XTB udostępnia na platformie informacje i statystyki pomagające w doborze składników portfela: m.in. skład ETF-ów, ich rating oraz wyniki na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Tak samo jak w przypadku handlu akcjami i ETF-ami Plany Inwestycyjne są zwolnione z prowizji, jeżeli miesięczne obroty klienta na platformie XTB nie przekroczą 100 000 EUR (440 000 PLN). Powyżej tego progu opłata za zakup lub sprzedaż ETF-ów wynosi 0,2%, min. 10 EUR. Klienci powinni liczyć się jednak z kosztem przewalutowania. Wynosi on 0,5% i zostanie naliczony za zakup funduszy ETF notowanych w innej walucie niż posiadane na ich rachunku.

XTB rozwija swoją pasywną ofertę. Krótko przed udostępnieniem Planów Inwestycyjnych w Polsce broker oprocentował wolne środki na rachunkach klientów. Odsetki są naliczane i wypłacane co miesiąc i wynoszą 2% w skali roku dla EUR i PLN oraz 2,5% dla USD. Nowi klienci brokera otrzymują dostęp do nawet dwukrotnie wyższego oprocentowania przez pierwsze 90 dni od założenia rachunku.

- Dzięki nowoczesnej technologii i wykorzystaniu handlu algorytmicznego nasi klienci mogą

teraz inwestować regularnie wybraną kwotę. Płatności cykliczne ułatwiają długoterminowe,

pasywne inwestowanie i wykorzystanie globalnego potencjału, jaki dają fundusze ETF - skomentował Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. - Stale poszerzamy naszą ofertę, wzbogacając ją o produkty dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem, ale nie chcą poświęcać na to zbyt dużo wolnego czasu - dodaje.

XTB a robodoradcy

Plany Inwestycyjne XTB z cyklicznymi płatnościami to pierwszy tego rodzaju pasywny produkt w ofercie polskich domów maklerskich. Niskie koszty sprawiają, że może on okazać się konkurencją także dla robodoradców. Od ich oferty produkt XTB różni się przede wszystkim możliwością wyboru składu portfela. W przypadku robodoradców dostępnych na polskim rynku klient decyduje o akceptowanym poziomie ryzyka, natomiast dostawca portfela dba o alokację środków i dobór instrumentów.