XTB rozbił bank. Tyle zarobił na "forexie" w 2023 roku

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że jego zysk netto w czwartym kwartale 2023 wyniósł 249,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 202,5 mln zł.

fot. rafapress / / Shutterstock

Oczekiwania siedmiu domów maklerskich co do zysku netto XTB w czwartym kwartale wahały się w przedziale od 113,9 mln zł do 327,7 mln zł. Narastająco, po czterech kwartałach 2023 roku zysk netto XTB wyniósł 791,3 mln zł.

Zysk operacyjny w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 306,6 mln zł. Po czterech kwartałach sięgnął 894,6 mln zł. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk operacyjny w czwartym kwartale w wysokości 223 mln zł.

Przychody operacyjne w czwartym kwartale wyniosły 493,6 mln zł. Konsensus zakładał przychody na poziomie 406,4 mln zł. Po czterech kwartałach przychody wyniosły 1.588,2 mln zł.

W komentarzu zarządu do wstępnych wyników wskazano, że rok 2023 był dla XTB kolejnym okresem rozwoju biznesu oraz budowania bazy klienckiej. Utrzymująca się zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz środowisko wysokiej inflacji sprawiły, że handel na instrumentach finansowych dalej był mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 312,0 tys. nowych klientów, a liczba aktywnych klientów wzrosła o 51 proc. rdr z 270,6 tys. do 408,5 tys.

Dodano, że priorytetem XTB jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Wspomniane działania są wspierane przez m.in. wprowadzenie nowych produktów czy też akcje promocyjne.

XTB w 2024 roku chce pozyskać średnio co najmniej 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie. W pierwszych 29 dniach stycznia grupa pozyskała łącznie 38,1 tys. nowych klientów.

Dodano, że w 2024 roku XTB będzie koncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów i poszerzaniu tej grupy o osoby zainteresowane nie tylko inwestowaniem, ale także produktami finansowymi. Spółka planuje wzbogacenie swojej oferty oraz wprowadzenie zmian, których celem jest zwiększenie komfortu obsługi platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej. Wskazano również, że XTB prowadzi prace deweloperskie oraz badawczo-rozwojowe, związane m.in z wykorzystaniem technologii bazujących na sztucznej inteligencji.

"Efektem naszych wielomiesięcznych prac będzie bardzo intensywny, pod względem nowości produktowych, 2024 rok. To właśnie w tym roku planujemy rozszerzenie naszej oferty inwestycyjnej o obligacje, a polscy klienci będą mogli skorzystać z coraz popularniejszych kont IKE i IKZE. Na naszą platformę chcemy również wprowadzić funkcję społecznościową czyli Social Trading umożliwiający śledzenie transakcji wybranych użytkowników" - powiedział cytowany w komunikacie prezes XTB Omar Arnaout.

"Dodatkowo w bieżącym roku w ofercie XTB planowany jest produkt, dzięki któremu mamy szansę stać się kompleksową platformą do codziennego zarządzania finansami. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu wirtualnego portfela wraz z kartą multi walutową umożliwiającą klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie transakcji kartowych, płatności i przelewów oraz wymianę walut" - dodał.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki XTB w czwartym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr Przychody 493,6 406,4 21,4% 127,8% 79,0% 1588,1 10,0% EBITDA 311,0 228,0 36,4% 403,5% 170,4% 911,0 1,5% EBIT 306,6 223,0 37,5% 424,0% 176,8% 894,6 1,0% zysk netto j.d. 249,2 202,5 23,1% 395,3% 105,8% 791,3 3,3% marża EBITDA 63,0% 55,5% 7,48 34,50 21,30 57,36% -4,80 marża EBIT 62,1% 54,2% 7,88 35,11 21,94 56,33% -5,00 marża netto 50,5% 49,2% 1,26 27,27 6,56 49,82% -3,22





mcb/ gor/