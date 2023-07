XTB szacuje zysk netto w II kw. na 118,1 mln zł wobec konsensusu 154,8 mln zł zysku

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że jego zysk netto w drugim kwartale 2023 wyniósł 118,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 154,8 mln zł.

Oczekiwania sześciu domów maklerskich co do zysku netto XTB w drugim kwartale wahały się w przedziale od 128,6 mln zł do 173,9 mln zł.

W całym pierwszym półroczu 2023 roku zysk netto XTB wyniósł 421 mln zł.

Zysk operacyjny w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 129,9 mln zł. W całym półroczu sięgnął 447,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk operacyjny w wysokości 177,9 mln zł.

Przychody operacyjne w drugim kwartale wyniosły 287,2 mln zł, a w całym pierwszym półroczu przychody 818,9 mln zł. Konsensus zakładał przychody na poziomie 339,5 mln zł.

Wstępne wyniki XTB w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł 2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr















Przychody 287,2 339,5 -15,4% -27,5% -46,0% 818,8 -2,1% EBIT 129,9 177,9 -27,0% -50,0% -62,6% 477,3 -16,0% zysk netto j.d. 118,1 154,8 -23,7% -48,0% -61,0% 420,9 -12,2%















marża EBIT 45,2% 52,3% -7,03 -20,27 -20,12 58,29% -9,69 marża netto 41,1% 45,6% -4,49 -16,13 -15,84 51,40% -5,95

