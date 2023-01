XTB rozpoczyna współpracę z Kanałem Sportowym

Spółka XTB ogłosiła, że rozpoczyna współpracę z Kanałem Sportowym mającą na celu popularyzację oferty inwestycyjnej domu maklerskiego. Według przedstawicieli kanału na YouTube, a także polskiego brokera CFD, świat sportu i inwestycji ma wiele punktów stycznych, a część z nich będzie można poznać w programach Kanału.

XTB poszerza akcję marketingową, by dotrzeć do jak największej grupy potencjalnych klientów. W ostatnim czasie oferuje darmową akcję za otworzenie konta, a od wielu lat wykorzystuje znane postacie ze świata sportu, by reklamować swoje usługi.

XTB i Kanał Sportowy łączą siły

Ostatnio robili to Joanna Jędrzejczyk czy Jiří Procházka, zawodnicy związani z UFC. Twarzą kampanii jest też Conor McGregor, który w reklamach brokera pojawił się we wrześniu 2022 r. Do zespołu ambasadorów XTB dołączył też w 2022 r. Iker Casillas, były piłkarz Realu Madryt. W gronie twarzy reklamujących spółkę byli Jose Murinho czy Lewis Hamilton. Sportowcy wyraźnie dominują w strategii marketingowej domu maklerskiego. Teraz medialne koło zamachowe obejmie także współpracę z najpopularniejszym kanałem sportowym w Polsce, działającym na platformie YouTube.

Założycielami Kanału Sportowego są Krzysztof Stanowski, Michał Pol, Mateusz Borek i Tomasz Smokowski, którzy stworzyli medium z pogranicza telewizji internetowej oraz publicystyki sportowej.

Kanał początkowo skupiony na polskim futbolu, za sprawą powstałego w czasie pandemii koronawirusa formatu Hejt Park zdobył szeroki rozgłos, a na jego antenie zaczęły pojawiać się również postaci ze świata polityki, czy showbiznesu. Od stycznia Kanał Sportowy podjął współpracę z XTB, polską platformą inwestycyjną – informuje XTB.

„Firma XTB to solidny partner, wspierający nie tylko KSW, ale też współpracujący z wielkimi mistrzami ze świata sportu. Wierzymy, że razem możemy zaoferować kibicom wiele dobrego, tworząc jeszcze bardziej angażujące treści. (…) Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nawiązać współpracę i już nie możemy się doczekać, by pokazać jej efekty kibicom" - powiedziała Agnieszka Prachniak, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Kanale Sportowym, cytowana w informacji prasowej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej współpracy z Kanałem Sportowym, ponieważ jest to format uwielbiany przez setki tysięcy widzów. Głęboko wierzymy, że tego typu działania pozwolą nam ugruntować naszą pozycję na rynku. Jesteśmy polską firmą i bardzo cieszą nas umowy podpisane z innymi polskimi podmiotami. Jesteśmy sponsorem tytularnym KSW, współpracujemy z projektem Speed Games, jesteśmy partnerem Klubu Przedsiębiorczości, a od teraz również jednego z największych kanałów sportowych na You Tube" - powiedział Szymon Szymański, Chief Growth Office w XTB.

Coraz więcej klientów XTB

Bez wątpienia DM XTB celuje w coraz większą ilość nowych klientów. Grupa pozyskała w I kwartale 2022 r. 55,3 tys. klientów, w II blisko 45,7 tys., natomiast w III kwartale prawie 44,8 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych klientów w III kwartale wyniosła 151,7 tys. wobec 110,9 tys. rok wcześniej, co oznaczało wzrost o 36,8 proc. rdr. W 2023 r. XTB chce pozyskiwać co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. Już teraz należy do czołówki DM z największą liczbą prowadzonych rachunków maklerskich.

Idą za tym konkretne kwoty wydawane na marketing i ogólnoświatowe kampanie. W całym 2022 r. budżet marketingowy może sięgnąć 200 mln zł. Po trzech kwartałach wynosił 154 mln zł i był o 85 proc. większy rdr. Tyle tylko, że XTB jeszcze więcej zarabia dla swoich akcjonariuszy. Tylko w trzecim kwartale 2022 r. to ponad 236 mln zł zysku i prawie 716 mln za III kwartały 2022 r. I co najważniejsze dzieli się hojnie zyskiem. Spółka przeznaczyła 75 proc. zysku z 2021 roku na dywidendę. Nie umyka to inwestorom, którzy zaprowadzili kurs XTB na historyczny szczyt notowań w styczniu 2023 r.

W model biznesowy XTB wpisana jest duża wrażliwość na dwa główne czynniki, takie jak zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz liczba aktywnych klientów. O ile na ten pierwszy XTB nie ma wpływu, o tyle na drugi już tak i mocno angażuje się marketingowo by była ona, jak najwyższa.

Michał Kubicki