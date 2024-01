Polski broker startuje z największą kampanią w historii. Które ETF-y wybierają klienci?

Piłkarska legenda powraca jako twarz nowej kampanii marketingowej XTB, która obejmie zasięgiem 7 europejskich państw. Reklama pasywnego produktu inwestycyjnego pojawi się w telewizji, radiu i na billboardach, pomagając brokerowi przyciągnąć do siebie jeszcze większe grono klientów. Przy okazji startu kampanii zapytaliśmy o najpopularniejsze ETF-y na platformie.

Ogłoszona kampania marketingowa XTB ma być największą pod względem zasięgów. W roli głównej w reklamach wystąpi ambasador marki, sławny hiszpański bramkarz Iker Casillas, który będzie promować Plany Inwestycyjne. Ten pierwszy pasywny produkt XTB umożliwia klientom tworzenie strategii złożonych z ETF-ów, a po ostatnim uruchomieniu płatności cyklicznych również automatyczne ich zasilanie.

Reklamy z Casillasem pojawią się w telewizjach w Polsce, Czechach, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii oraz na Słowacji. Będą też emitowane w kanałach VOD oraz radiu w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego kampania marketingowa wyjdzie poza masowe środki przekazu i pojawi się na billboardach. Za jej przygotowanie odpowiadają Grupa Freunsdchaft, Dom Produkcyjny Dobro oraz Dział Globalnego Marketingu XTB. Zakupem mediów zajmował się dom mediowy OMD.

- Z naszą najnowszą kampanią produktową chcemy dotrzeć do osób, które chciałyby zacząć

inwestować, ale obawiają się, że to może wymagać od nich zbyt wiele czasu. W nowych

spotach obalamy to przekonanie, prezentując historie różnych osób, które regularnie inwestują pasywnie z aplikacją - komentuje Oliwia Szpigiel, Chief Marketing Officer XTB. Jest to zdecydowanie nasza największa kampania pod względem zasięgu. Będziemy obecni nie tylko w kanałach digitalowych i telewizji, ale także na billboardach i innych nośnikach zewnętrznych - dodaje.

Najpopularniejsze ETF-y wśród klientów XTB

Przy okazji startu kampanii zapytaliśmy XTB, jak wygląda zainteresowanie Planami Inwestycyjnymi. Według otrzymanych odpowiedzi produkt cieszy się największą popularnością w Polsce, skąd pochodzi 33% użytkowników nowości. Kolejnymi krajami pod względem udziału użytkowników są Portugalia oraz Czechy.

XTB dostrzega znaczący wzrost klientów zaczynających inwestowanie do ETF-ów. Trend ma charakter organiczny i jest widoczny zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach brokera. W naszym kraju odsetek klientów inwestujących w ETF-y wzrósł z 8 proc. w 2020 roku do 24 proc. na koniec 2023 roku. XTB spodziewa się, że m.in. za sprawą ogłoszonej właśnie kampanii marketingowej, w nadchodzących miesiącach liczba osób rozpoczynających inwestowanie od Planów Inwestycyjnych i ETF-ów będzie systematycznie rosnąć.

