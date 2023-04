XTB z rekordowym zyskiem. Przebił okrągły poziom

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w pierwszym kwartale 2023 r. 302,8 mln zł zysku netto i 347,4 mln zł zysku operacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są odpowiednio o 62 proc. i 63 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes.

Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 531,6 mln zł. Analitycy spodziewali się przychodów w wysokości 386,3 mln zł.

Dla porówniania, w pierwszym kwartale 2022 r. zysk netto wyniósł 252,6 mln zł, EBIT 308,8 mln zł, a przychody 439,8 mln zł.

Grupa w pierwszym kwartale 2023 r. pozyskała 104,2 tys. nowych klientów, co oznacza wzrost o 88,3 proc. rdr, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,1 proc. rdr z 149,7 tys. do 215,7 tys. Wpłynęło to także na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 1,6 mln do 1,8 mln, tj. 18,2 proc. rdr.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły do 184,2 mln zł (I kwartał 2022: 131 mln zł).

"Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w pierwszym kwartale 2023 r. łącznie 104,2 tys. nowych klientów, natomiast w pierwszych 25 dniach kwietnia 2023 r. zostało pozyskanych 17,6 tys. nowych klientów" - napisano w komunikacie.

Wstępne wyniki XTB w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł. 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r









Przychody 531,6 386,3 37,6% 20,9% EBITDA 351,1 214,9 63,4% 12,7% EBIT 347,4 213,1 63,0% 12,5% zysk netto j.d. 302,8 186,8 62,1% 19,9%









marża EBITDA 66,0% 55,6% 10,46 -4,82 marża EBIT 65,3% 55,0% 10,33 -4,86 marża netto 57,0% 48,3% 8,64 -0,49

*** Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

