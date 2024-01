XTB kusi kopiowaniem inwestycyjnych pomysłów. Pakiet nowości produktowych już wkrótce

XTB zapowiada szeroką gamę nowych produktów, wśród których znajduje się handel obligacjami, konta IKE i IKZE, czy karta wielowalutowa. To nie wszystko, ponieważ już wkrótce inwestorzy będą mogli kopiować portfele innych użytkowników, osiągających na rynkach najlepsze stopy zwrotu. Broker zdradził redakcji Bankier.pl kilka szczegółów na temat produktowej ofensywy.

/ Mateusz Slodkowski

Nie sposób jednak nie wspomnieć o wstępnych wynikach XTB za IV kwartał i cały poprzedni rok, które spółka przedstawiła 30 stycznia po sesji giełdowej. Kwartalny zysk na poziomie blisko 250 mln zł i całoroczny przekraczający 791 mln zł, przy tym rekordowe 312 tys. nowych klientów, podniosły notowania XTB na nowy historyczny szczyt.

Jednak prezes XTB Omar Arnaout ma apetyt na więcej, zarówno jeśli chodzi o wyniki, jak i klientów, od których one zależą. Od zawsze powtarza, że z dwóch czynników, które przekładają się wynik spółki, rynkowa zmienność jest poza ich kontrolą, ale baza klientów już tak. Chce pozyskiwać średnio co najmniej 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie, a pomóc w tym ma ofensywa produktowa.

Obligacje

W II kwartale 2024 r. XTB planuje rozszerzyć swoją ofertę inwestycyjną o kolejną klasę aktywów - obligacje. Będą to papiery emitowane przez rządy (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski) oraz obligacje korporacyjne, emitowane przez renomowane globalne przedsiębiorstwa lub posiadające relatywnie bezpieczny rating (od AAA do BBB-).

„Celem jest poszerzenie oferty z kategorii fixed income i zaoferowanie klientom możliwości inwestycji w obligacje ze stałym oprocentowaniem już od niskich kwot - dzięki wykorzystaniu mechanizmu analogicznego jak w przypadku akcji ułamkowych (minimalna kwota zależna od waluty konta inwestycyjnego: 10 EUR)” – informuje XTB

Social Trading

W drugim kwartale planowane jest również uruchomienie handlu społecznościowego. Nowa funkcjonalność ma na celu wsparcie inwestorów w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych poprzez śledzenie aktywności niektórych z najbardziej skutecznych inwestorów XTB. To usługa znana klientom m.in. platformy eToro, globalnego konkurenta polskiego brokera.

„W ramach tej funkcjonalności będzie można śledzić ruchy innych inwestorów oraz dostawać powiadomienia o transakcjach interesujących nas użytkowników. Warto podkreślić, że dane klientów będą w pełni zanonimizowane oraz klasyfikowane wyłącznie na podstawie osiąganej stopy zwrotu z inwestycji czy akceptowanego poziomu ryzyka. Będzie to oczywiście funkcjonalność opcjonalna dla klientów, którzy będą mieli możliwość wyłączenia jej w każdej chwili” – informuje redakcję Bankier.pl biuro prasowe XTB.

IKE i IKZE

Ponieważ spółka dostrzega rosnący potencjał w segmencie inwestowania długoterminowego, w III kwartale roku planuje uruchomić produkt odpowiadający na potrzeby polskich klientów - konta IKE i IKZE.

„W ramach rachunków IKE i IKZE klienci będą mogli skorzystać ze standardowej oferty akcyjnej i ETF, w której będą mieć dostęp do wszystkich oferowanych przez XTB rynków” – informuje XTB i odpowiada na pytanie redakcji o koszty inwestowania z horyzontem nawet kilkudziesięciu lat. IKE i IKZE to, jak nazwa wskazuje, produkty skonstruowane z myślą o emeryturze.

„W przypadku IKE i IKZE obowiązywać będzie standardowa “Tabela opłat i prowizji” dla rynku akcji oraz ETFów. W nawiązaniu do pytań, oznacza to, że nie będziemy pobierać prowizji do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2 proc. (min. 10 EUR)” – przekazuje biuro prasowe.

„Natomiast przechowywanie papierów wartościowych do średniej dziennej wartości portfela poniżej 250 000 EUR będzie bezpłatne. Powyżej tej średniej będzie obowiązywać opłata 0,2 proc. w skali roku (min. 10 EUR miesięcznie)” – dodaje zespół prasowy brokera.

Ma to wspierać cel spółki, jakim jest przyciągnięcie nowych grup klientów. Podobnie jak na rynku polskim, możliwość wdrożenia podobnych programów będzie badana na innych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii – dowiadujemy się z międzynarodowej informacji prasowej spółki. Na Wyspach funkcjonują Individual Savings Accounts, w skrócie ISA, czyli indywidualne konta oszczędnościowe, także oparte o zwolnienia podatkowe od zysków kapitałowych.

Karta wielowalutowa

Do końca roku XTB zamierza wprowadzić produkt, który stanowi ofertę spoza obszaru tylko inwestowania. W ofercie ma pojawić się zintegrowany wirtualny portfel z kartą wielowalutową, która umożliwi klientom dokonywanie płatności, przelewów, wymianę walu. Aktywni inwestorzy skorzystają z możliwości swobodnego transferu środków pomiędzy wszystkimi swoimi rachunkami XTB.

„W pierwszej fazie będziemy oferować kartę wirtualną i użytkownicy platformy XTB uzyskają pełną ich funkcjonalność, w tym wypłaty z bankomatów. Ponadto będzie możliwość realizacji lokalnych przelewów natychmiastowych, wymiany walut czy innych transakcji kartowych” – informuje redakcję Bankier.pl XTB. Karta wielowalutowa ma pojawić się w drugiej połowie roku.

Zatem XTB wchodzi w nowy rok z ambitnymi planami dotyczącymi oferty, które wprowadza po równie intensywnym pod względem produktowym roku 2023 r. Przypomnijmy, że w poprzednim roku wprowadzono m.in. akcje ułamkowe, ułatwiono budowę pasywnych portfeli, dzięki planom inwestycyjnym, do tego wprowadzono oprocentowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach klientów.

Poprzez stałe poszerzanie oferty oraz zwolnienie z prowizji handlu akcjami do 100 000 EUR miesięcznie, broker rozpycha się na polskim rynku i na koniec 2023 r. stał się drugim największym domem maklerskim na naszym rynku pod względem liczby klientów. Według danych KDPW, tylko w Polsce DM XTB prowadził na koniec 2023 r. prawie 211 tys. rachunków.

Michał Kubicki