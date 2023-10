X (Twitter) zostanie platformą randkową? Oto plany Elona Muska

Minął już ponad rok od czasu przejęcia X (dawnego Twittera) przez Elona Muska. Biznesmen notorycznie zaskakiwał swoimi decyzjami i jak się okazuje, nie ma zamiaru przestać. Podczas ostatniej wideokonferencji zapowiedział, że planuje przekształcić X w platformę randkową. Melodia przyszłości? Nie do końca, ponieważ chce tego dokonać do końca 2024 roku.

fot. Frederic Legrand - COMEO / / Shutterstock

Business Insider podał, że niedawno odbyła się wideokonferencja z okazji pierwszej rocznicy przejęcia platformy przez Elona Muska. Spotkanie było prowadzone właśnie przez biznesmena oraz Lindę Yaccarino, która została niedawno mianowana nową dyrektor generalną X.

Podczas tego spotkania Elon Musk miał nalegać na to, aby X do końca 2024 roku został pełnoprawnym serwisem randkowym, a także cyfrowym bankiem. Właściciel platformy nie zdradził szczegółów co do tego, w jaki sposób miałoby dojść do tej transformacji.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jest to wizja spójna z naciskami Elona Muska co do wprowadzania do platformy usług wymagających płatności. Większość serwisów randkowych jest objęta jakąś formą usług subskrypcyjnych. Właściciel X chciałby w najbliższej przyszłości stworzyć aplikację do wszystkiego.

Pomimo planów Elona Muska, nie każdy z pracowników miał być przekonany do tych pomysłów. Ponoć na spotkaniu padły pytania dotyczące kondycji finansowej firmy, ponieważ użytkownicy i reklamodawcy uciekają z platformy. Według Business Insidera te wątpliwości nie zostały rozwiane.