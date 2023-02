Wzrosty największych banków, Orlenu i ulga na JSW. Gorączka SI także na GPW?

Handel na GPW był pod wpływem dobrego sentymentu, jaki panował od rana na rynkach bazowych. Największe banki odrabiały wtorkowe straty, zyskiwał Orlen po informacjach o wpływie fuzji z PGNiG na wyniki finansowe, a inwestorzy doszukiwali się wpływu, jaki niesie za sobą ChatGPT na biznes jednej ze spółek.

Wobec dosyć pustego kalendarza makroekonomicznego, inwestorzy swoją uwagę skupiali na sygnałach płynących z zewnątrz, jak też reagowali na ważne informacje w kontekście poszczególnych spółek. Dolar korygował ostanie wzrosty po tym, jak rynki wtorkowe wystąpienie Jerome'a Powella odebrały nad wyraz dobrze.

Co najważniejsze, w nieco mniej oficjalnej formule, jaka dotyczyła wizyty szefa Fedu w Klubie Ekonomicznym Waszyngtonu, nie zaostrzył on tonu wypowiedzi, jaki płynął z przekazu po decyzji z ubiegłego tygodnia, w sprawie stóp procentowych. W międzyczasie pojawiły się mocne dane z amerykańskiego rynku pracy, co budziło wątpliwości o „podkręcenie” jastrzębiej narracji. Tak się nie stało i zarówno wtorkowa sesja za Oceanem, azjatycka część handlu i środa w Europie upłynęły w dobrych nastrojach.

W Polsce wydarzeniem była decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, ale pozostawienie ich na obecnych poziomach nie jest zaskoczeniem, wobec czego ten aspekt nie miał wpływu na notowania warszawskich indeksów. Więcej znaczyły komunikaty i informacje dotyczące poszczególnych spółek, które przekładały się nas kondycję indeksów. Spadkowe pierwsze godziny sesji w USA, „jastrzębie” komentarze innych członków Fedu i zyskujący dolar, zredukowały skalę wzrostów na GPW w końcówce handlu.

WIG20 zyskał 0,85 proc. WIG był wyżej o 0,76 proc. Z kolei mWIG40 wzrósł o 0,62 proc., a sWIG80 o 0,36 proc. Obroty przekroczyły 805 mln, z czego 639 mln dotyczyło spółek z WIG20.

W ujęciu sektorowym najlepiej wypadła paliwa (2,95 proc.), informatyka (2,74 proc.). Pod kreską były 4 indeksy branżowe z mediami (-1,54 proc.), jako liderem spadków.

W WIG20 od rana mocno rósł kurs PKN Orlen (3 proc.), który we wtorek po sesji poinformował, że przejęcie PGNiG dołoży ok. 8 mld zł EBITDA do wyników za IV kwartał. Jej wzrost jako największej spółki w indeksie, z największymi obrotami w czasie sesji, wydatnie przełożył się na końcowy wynik WIG20 i szerokiego rynku.

Liderem wzrostów w blue chipach, po rajdzie z ostatniej godziny sesji okazał się kurs JSW (3,58 proc.). Inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje o kompromisie ze związkami, który przewiduje, że fundusz płac wzrośnie o 15,4 proc., co przełoży się na większe koszty w wysokości ok. 580 mln zł.

Mocne były także największe banki, które odrabiały spadki z wtorku. Najlepiej poradził sobie kurs mBanku (1,73 proc.). O 1,38 proc. wzrosły walory PKO BP, przy drugich co do wielkości obrotach na rynku (80,3 mln zł). Sektorowy indeks przy największych obrotach wzrósł o 1,13 proc.

Pod kreską były akcje 7. spółek z tego segmentu, a kurs PZU zachował się neutralnie. Liderem przeceny okazał się kurs CCC (-1,7 proc.), a spółka kontynuuje spadki po tym, jak w poniedziałek pokazała rozczarowujące wyniki finansowe.

Poniżej 380 zł spadł kurs Dino (-1,44 proc.), a pozostałe spółki (Orange, KGHM, LPP, Kruk, Asseco) zniżkowały o mniej niż 0,4 proc.

W drugie linii na uwagę zasługuje kurs LiveChatu (12,18 proc.), który jest najwyżej od roku. Inwestorzy widzą szansę na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (SI) w oprogramowaniu spółki. Komercjalizacja potencjału ChatGPT oraz innych rozwiązań związanych z uczeniem maszynowym podnosi w ostatnim czasie kursy spółek na światowych giełdach. Uwagę LiveChatu zwróciły wzrosty amerykańskiej spółki LivePerson, która oferuje podobne usługi jak polska firma. Amerykanie zapowiedzieli, że zintegrują swój produkt z ChatGPT, a kurs od tego czasu, w ciągu kilku sesji wzrósł o kilkadziesiąt procent.

Poza tym przypomniano sobie o odpowiedzi na Twitterze z początku stycznia, jaką udziel prezes LiveChatu, Mariusz Ciepły na wpis dziennikarza Pulsu Biznesu Grzegorza Sutenieca. Na postawione pytanie „, Czy ChatGPT zagrozi LiveChatowi?”, prezes odpisał „Pomoże nam go rozwinąć!”.

Na szerokim rynku, po wznowieniu notowań Games Operators, zawieszonych we wtorek przed południem, akcje producenta gier zyskały 10 proc., po tym, jak zaprezentowane demo gry Infection Free Zone okazało się sukcesem na Festiwalu Steam Next.