Wzrosty na Wall Street. Szósty w tym roku rekord Dow Jonesa

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła umiarkowane wzrosty głównych indeksów. Średnia przemysłowa Dow Jonesa oraz S&P500 po raz kolejny w tym roku ustanowiły nowe historyczne szczyty.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

DJIA zyskał 0,59% i dotarł na wysokość 38 333,45 punktów. To już szósty w tym roku rekord w wykonaniu tego indeksu. Nowe maksimum wszech czasów poprawił także S&P500, który urósł o 0,76% i finiszował z wynikiem 4 927,93 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,12%, dochodząc do poziomu 15 628,04 pkt. Także bez nowego rekordu dzień zakończył Nasdaq100.

Od końcówki października nastroje na Wall Street panują szampańskie nastroje. Giełdowe indeksy idą w górę, napędzane przez oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej oraz prognozy dotyczące istotnej poprawy korporacyjnych zysków. Jak dotąd nie zawodzą wyniki za IV kwartał. Raporty zaprezentowało 25% spółek z indeksu S&P500 i 69% z nich zaraportowały zyski wyższe od oczekiwań analityków.

Jednak to nie z rezultatami za poprzednie trzy miesiące wiązane są tak duże nadzieje. Chodzi raczej o to, czego rynek oczekuje w tym roku. Analitycy z Wall Street twierdzą, że korporacyjne zyski przypadające na indeks S&P500 (czyli EPS) będzie o 11,4% wyższy niż w roku 2023- wynika z danych zebranych przez FactSet. S&P500 ma „zarobić” 242,90 USD, co przy obecnym poziomie tego indeksu implikuje relację c/z rzędu 20,3.

Tak wysokie wyceny nie byłyby możliwe bez spekulacji na ostre cięcia stóp procentowych przez Fed. W tym kontekście pierwsze decyzje zapadną już w środę. Po styczniowym posiedzeniu FOMC nikt nie spodziewa się redukcji stóp procentowych. Ale już zapowiedzi ich cięcia na wiosnę – jak najbardziej.

- Pierwszym pytaniem, na jakie inwestorzy będą starali się odpowiedzieć z komunikatu FOMC lub z konferencji (przewodniczącego Powella – przyp. red.) będzie to, czy Fed będzie ciął stopy w marcu, maju czy też dopiero w czerwcu – powiedział Sam Stovall, główny strateg w nowojorskim CFRA Research cytowany przez agencję Reuters.

- Naszym zdaniem obniżki stóp procentowych nadejdą później i będą mniejsze od tego, co oczekuje Wall Street – dodał Stovall. Rynek terminowy na blisko 47% wycenia szanse, że do pierwszej obniżki stopy funduszy federalnych (FFR) dojdzie już w marcu. Szanse na przynajmniej jedno ciecie w maju wyceniane są na blisko 90%. Do końca 2024 roku FFR ma spaść do 3,75-4,25%, co implikowałoby 5-6 obniżek po 25 pb. każda.

Oczekiwania te widać też w strukturze tegorocznych wzrostów na Wall Street. Podobnie jak przez większość 2023 roku, tak i teraz zwyżki indeksów napędzane są przez zaledwie garstkę największych spółek technologicznych. I tak też było w poniedziałek, gdy akcje Nvidii podrożały o ponad 2%, Mety o 1,9%, Microsoftu o 1,5%, zaś Alphabetu o 0,9%.

KK