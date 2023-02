Wzrosty na Wall Street, S&P 500 przerwał serię czterech dni spadków

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię czterech spadkowych sesji z rzędu. W centrum uwagi inwestorów pozostają przyszłe decyzje Fed w sprawie podwyżek stóp proc.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,33 proc. i wyniósł 33.153,91 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,53 proc. i wyniósł 4.012,32 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,72 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.590,40 pkt.

Rynki oceniają najnowsze dane makro z USA...

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,7 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podano drugim wyliczeniu wobec +2,9 proc. w I wyliczeniu.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 4,3 proc., wobec prognoz 3,9 proc. i 4,7 proc. w poprzednim kwartale.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 194 tys. Oczekiwano 200 tys. wobec 195 tys. poprzednio, po korekcie z 194 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,654 mln w tygodniu, który skończył się 11 lutego. Analitycy oczekiwali 1,7 mln wobec notowanych poprzednio 1,691 mln, po korekcie z 1,696 mln.

...i protokoły Fedu

Inwestorzy analizują też opublikowany w środę pod koniec dnia protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA.

W protokole po posiedzeniu, które odbyło się 31 stycznia - 1 lutego, napisano, że kilku członków Fed opowiedziało się za podniesieniem docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 50 pb. na tym spotkaniu lub że mogłoby poprzeć podniesienie stóp o tę wartość.

"Uczestnicy posiedzenia opowiadający się za podwyżką o 50 pb. zauważyli, że większa podwyżka szybciej zbliżyłaby przedział docelowy do poziomów, które ich zdaniem, umożliwiłyby osiągnięcie wystarczająco restrykcyjnego dla gospodarki stanowiska w polityce monetarnej, biorąc pod uwagę ich poglądy na temat ryzyk dla osiągnięcia stabilności cen w odpowiednim czasie" - napisano w protokole.

Z minutes wynika, że członkowie FOMC uważają dalsze podwyżki stóp proc. w USA za właściwe.

„Rynki uznały, że publikacja protokołu Fedu nie przyniosła zbyt wiele nowych informacji. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ teraz wiemy, że kilkoro członków FOMC popierało stanowisko wyrażone wcześniej przez Jamesa Bullarda i Lorettę Mester, że Fed musi zrobić więcej, a w świetle napływających danych od czasu ostatniego posiedzenia, to stanowisko staje się lepiej słyszalne. Gdyby nie ostatnie wypowiedzi tych bankierów, środowe minutes byłoby postrzegane jako bardzo jastrzębie” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

„Jednym z naszych największych zmartwień w tym roku było przewidywanie przez rynek zdarzenia, które prawdopodobnie się nie wydarzy, czyli gołębiego zwrotu Fed. W ciągu ostatnich dwóch tygodni rynek nieco przejrzał na oczy pod tym względem” – powiedziała Danielle Poli, współzarządzająca portfelem funduszu zdywersyfikowanego dochodu w Oaktree Capital Management.

Dziennik „The Wall Street Journal” podał, że Biały Dom rozważa kandydatury Janice Eberly i Karen Dynan na stanowisko wiceprzewodniczącej Rezerwy Federalnej USA. Poprzedniczka na tym stanowisku, Lael Brainard została przez administrację prezydenta Joe Bidena nominowana na główną doradczynię ekonomiczną Białego Domu. Janice Eberly jest obecnie profesorką finansów na Uniwersytecie Northwestern, a Karen Dynan pracuje jako ekonomistka na Harvardzie. Według agencji Bloomberg na giełdzie nazwisk są również prezes Fed Chicago Austan Goolsbee, prezeska Fed San Francisco Mary Daly, a także główny ekonomista ds. globalnych Morgan Stanley Seth Carpenter.

W ocenie analityków Nordei odporność gospodarek USA i strefy euro sprawia, że banki centralne będą musiały podnosić stopy procentowe do coraz wyższych poziomów. W raporcie banku zaprognozowano, że jeszcze w tym roku benchmarkowe stopy procentowe Fed zbliżą się do 6 proc., a EBC do 4 proc.

Akcje Nvidii rosły kilka procent po tym, jak firma podała, że zysk na akcję w IV kw. wyniósł 88 centów podczas gdy rynek oczekiwał EPS w wysokości 81 centów.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskiego koncernu Alibaba Group zyskiwały ponad 5 proc. Spółka podała, że kwartalne przychody wyniosły 247,76 mld juanów vs konsensus rynkowy na poziomie 245,87 mld juanów.

Akcje Moderny zniżkowały. Kwartalny zysk na akcję spółki farmaceutycznej wyniósł 3,61 USD wobec oczekiwanych 4,70 USD.

Lucid spadł prawie 10 proc. Przychody spółki za IV kw. były niższe od oczekiwań o ponad 70 mln USD.

Etsy rósł około 5 proc. Przychody spółki za IV kw. były wyższe od oczekiwań.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 3 pb. do 3,89 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 74,8 USD za baryłkę, po wzroście o 1,2 proc., a kwietniowe futures na Brent zwyżkują o 1,2 proc. do 81,5 USD/b. (PAP Biznes)

pr/