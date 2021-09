Wzrosty na Wall Street. Rynki pozytywnie odebrały sygnały płynące z Fed

Google kupi w Nowym Jorku biurowiec za 2,1 mld dolarów. "Historyczna inwestycja"

Google ogłosił we wtorek, że kupi biurowiec w Nowym Jorku za 2,1 mld dolarów. Jeśli transakcja dojdzie do skutku będzie jedną z największych tego typu w tym mieście, co daje nadzieję kulejącemu przez pandemię koronawirusa rynkowi nieruchomości - podał "the New York Times".