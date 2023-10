Wzrosty na Wall Street. Rynek czeka na dane o inflacji

Środowe notowania na Wall Street zakończyły się wzrostami głównych indeksów, S&P 500 zwyżkował czwartą sesję z rzędu. Rynek czeka na czwartkowe dane o inflacji za wrzesień.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,19 proc. i wyniósł 33.804,87 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,43 proc. i wyniósł 4.376,95 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.659,68 pkt.

Inwestorzy analizowali w środę najnowsze dane makro. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA we wrześniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,2 proc. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i 2,2 proc. rdr.

W czwartek rynek pozna odczyt CPI za wrzesień. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones spodziewają się wzrostu o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 3,6 proc. rok do roku. Inwestorzy będą uważnie śledzić te dane, szukając wskazówek na temat przyszłych posunięć Rezerwy Federalnej.

W środę inwestorzy poznali protokół z wrześniowego posiedzenia Fed. Z protokołu wynika, że wszyscy członkowie Fedu zgodzili się co do tego, że stopy procentowe w USA powinny pozostać na podwyższonym poziomie przez jakiś czas. Z minutes wynika też, że większość członków Fedu uważa podwyżkę stóp proc. na następnym posiedzeniu za właściwą i zdecydowana większość uczestników posiedzenia nadal oceniała perspektywy dla gospodarki jako wysoce niepewne.

Prezes Fed z San Francisco Mary Daly wskazała, że zaostrzone warunki finansowe w USA oznaczają, że bank centralny "nie musi już tak wiele robić".

Z kolei gubernatorka Fedu Michelle Bowman w środę powiedziała, że pomimo pewnego postępu w zakresie walki z inflacją, amerykański bank centralny prawdopodobnie będzie musiał jeszcze bardziej zacieśnić politykę pieniężną, aby przywrócić stabilność cen.

Według narzędzia FedWatch CME Group 88 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 74 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu.

„Jeśli rentowności obligacji będą nadal spadać, myślę, że będzie to czynnik napędzający rozsądne odbicie na rynku akcji. W ciągu ostatnich kilku dni odczuliśmy lekką ulgę w związku z narracją z Fed. Jednak podaż obligacji jest nadal przytłaczająca i spodziewamy się, że taka pozostanie” – powiedziała Lauren Goodwin, dyrektor ds. strategii portfelowej w New York Life Investments.

Exxon Mobil zgodził się kupić firmę wiertniczą Pioneer Natural Resources w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje o wartości 59,5 mld USD, co stanowi największą fuzję ogłoszoną w tym roku na Wall Street. Akcje Pioneera zwyżkowały 1,4 proc., a Exxon stracił 3,6 proc.

Kurs Walgreens Boots Alliance wzrósł o 1 proc. po tym, jak operator sieci aptek poinformował, że mianował Tima Wentwortha na nowego dyrektora generalnego.

Notowania Arista Networks spadły 1,5 proc. po tym, jak Piper Sandler obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „przeważaj”.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 83,9 USD za baryłkę, po spadku o 2,4 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 1,6 proc. do 86,3 USD/b. (PAP)

kkr/ gor/ pel/ kb/