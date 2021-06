Wzrosty na Wall Street. Nasdaq najwyżej w historii

fot. Shannon Stapleton / / Reuters

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Nasdaq pobił historyczny rekord. Liderami zwyżek były spółki technologiczne, a uwaga inwestorów koncentrowała się również na dużym wahaniom cen bitcoina.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,20 proc., do 33.945,58 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,51 proc., do 4.246,44 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,79 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.253,27 pkt. To historyczny szczyt tego indeksu.\

„Akcje odnotowały silne odbicie w poniedziałek, chociaż w rezultacie S&P jedynie odrobił spadki z piątku. Akcje cykliczne nadal znajdują się jednak w trendzie spadkowym, a inwestorzy powinni wykorzystywać wzrosty do księgowania zysków” – powiedział Adam Crisafulli, analityk z Vital Knowledge.

Ze spółek Tesla po początkowych spadkach zakończyła dzień na 1-proc. plusie. Liderami zwyżek były największe spółki technologiczne. Netflix zyskał 3 proc., Amazon, Facebook, Apple i Microsoft podrożały po ponad 1 proc. Zyskały akcje Alphabet, właściciela Google, chociaż Komisja Europejska wszczęła dochodzenie przeciwko reklamowemu ramieniu Google.

Sanderson Farms rósł o 10 proc. Według osób zaznajomionych ze sprawą, które rozmawiały z "The Wall Street Journal", zarząd Sanderson Farms bada możliwości sprzedaży spółki. W gazecie stwierdzono, że producentem drobiu zainteresowany jest konkurent - Continental Grain.

Akcje MicroVision spadały 11,5 proc. po tym, jak firma zajmująca się technologią laserową podała, że „od czasu do czasu” będzie sprzedawać akcje o łącznej wartości 140 mln USD i wykorzysta fundusze na ogólne cele korporacyjne.

W centrum uwagi pozostaje kurs bitcoina. W ciągu dnia największa kryptowaluta spadła poniżej poziomu 30 tys. USD, w ślad za jej przeceną MicroStrategy zniżkował o 11,5 proc., a Coinbase spadał o 5 proc. W drugiej części dnia bitcoin odrobił jednak straty i wyszedł na plus.

Inwestorzy z uwagą śledzili też wtorkowe zeznania przed Izbą Reprezentantów prezesa Fed Jerome Powella. Nie powiedział on nic, co mogło wywołać zwyżki na giełdach, ale część analityków wskazuje, że indeksy znalazły się na dziennych maksimach właśnie podczas jego wystąpienia. Prezes Fed zaprezentował optymistyczne stanowisko dotyczące odbicia w gospodarce i podtrzymał, że wzrost inflacji jest jedynie przejściowy.

"Od czasu naszego ostatniego spotkania, gospodarka wykazywała trwałą poprawę. Zakrojone na szeroką skalę szczepienia wsparły bezprecendensową politykę monetarną i fiskalną w dostarczaniu stałego i mocnego impulsu. Wskaźniki aktywności gospodarczej i rynek zatrudnienia nadal się poprawiają, a PKB w tym roku jest na dobrej drodze do zanotowała najsilniejszego wzrostu od dekad" - powiedział Powell przed Izbą Reprezentantów.

"Inflacja wzrosła zauważalnie w ostatnich miesiącach" - dodał, ale jednocześnie prezes Fed wskazał, że w większości jest to efekt tymczasowy i inflacja powinna powrócić do długoterminowego celu 2 proc. (PAP)

kkr/ pr/