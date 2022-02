Wzrosty na Wall Street. Inwestorzy przeprosili się z big-techem

fot. Songquan Deng / / Shutterstock

Po kilku raczej niespecjalnie udanych sesjach wtorek dostarczył solidnych wzrostów na nowojorskich giełdach. Inwestorzy łaskawszym okiem spojrzeli na akcje wielkich technologicznych monopoli, które w ostatnich tygodniach znalazły się pod presją.

Na Wall Street od kilkunastu dni mówi się właściwie tylko o dwóch tematach. Pierwszym jest przyszła polityka największych banków centralnych świata. Jest już chyba przesądzone, że w marcu Fed zakończy „dodruk pieniądza” (tj. program skupu obligacji) i dokona pierwszej postcovidowej podwyżki stóp procentowych. Niewiadoma pozostaje tylko skala i tempo normalizacji polityki pieniężnej w USA. Podobne spekulacje zaczynają się też pojawiać w strefie euro, gdzie EBC nie ma już żadnych wymówek w obliczu przeszło 5-procentowej inflacji.

Drugą kwestią jest los wielkich technologicznych quasi-monopoli. Po wielkiej katastrofie Facebooka ten tak hołubiony przez ostatnie lata sektor znalazł się pod presją coraz liczniejszych wątpliwości. Dziś jednak zostały one odłożone na bok. Akcje Apple’a podrożały o niemal 2%, Amazona o 2,2%, a Microsoftu o 1,2%, dając solidne wsparcie giełdowym indeksom. Ale już notowania Mety spadły o 2,1%.

Obładowany sektorem big-tech Nasdaq poszedł w górę o 1,28%, kończąc dzień na poziomie 14 194,45 punktów. S&P500 zyskał 0,84%, finiszując z wynikiem 4 521,54 pkt. Dow Jones wzrósł o 1,06%, na zamknięciu osiągając wartość 35 462,78 pkt.

Wśród blue chipów najsłabszym ogniwem były papiery Pfizera, które przeceniono o blisko 3%. Inwestorom nie spodobały się wyniki kwartalne farmaceutycznego giganta. Mocno niepokojąca dla akcjonariuszy mogła być też deklaracja zarządu spółki, że niesprzyjające wyniki badań klinicznych oraz „dane bezpieczeństwa” preparatów na Covid-19 mogą negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki firmy. Pfizer prognozuje, że w 2022 roku przychody z tytułu covida wyniosą 54 mld dolarów.

We wtorek drożały za to akcje amerykańskich banków, którym sprzyjały rosnące rynkowe stopy procentowe w USA. Warto odnotować, że rentowność 2-letnich obligacji rządu USA sięgnęła niemal 1,35% i jest najwyższa od marca 2020. Do niemal 2% doszła też dochodowość 10-letnich Treasuries, co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2019 roku.

Rosnące rentowności obligacji wesprą wyniki banków, ale na dłuższą metę ich wzrost może zagrozić wysokim wycenom amerykańskich akcji, zwłaszcza w przypadku tzw. spółek wzrostowych. Zresztą od kilku miesięcy widać to w zachowaniu Nasdaqa, który już od roku radzi sobie słabiej niż wypełniona tradycyjnymi i cyklicznymi biznesami średnia przemysłowa Dow Jonesa.

KK