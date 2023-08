Wzrosty na Wall Street. Inwestorzy czekają na Jackson Hole

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Nasdaq poszedł w górę trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy oczekują na piątkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella w Jackson Hole.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,54 proc. i wyniósł 34.472,98 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,10 proc. i wyniósł 4.436,01 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.721,03 pkt.

Inwestorzy oczekują na piątkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella w Jackson Hole, aby uzyskać więcej informacji na temat perspektyw inflacyjnych banku centralnego.

"To, czego Fed desperacko chce uniknąć, to powtórka tego, co wydarzyło się na początku lat 80-tych, kiedy ogłosili oni zwycięstwo nad inflacją, rozpoczęli łagodzenie polityki pieniężnej, a następnie inflacja ponownie wzrosła" - powiedział Altaf Kassam, szef strategii inwestycyjnej i badań w State Street Global Advisors.

Akcje Nvidii zwyżkowały o ponad 3 proc. po tym, jak rosnące spekulacje, że docelowe przychody Nvidii po raz kolejny przekroczą szacunki Wall Street, doprowadziły akcje producenta chipów do rekordowego poziomu we wtorek. Analitycy obawiają się jednak, że niepowodzenie w spełnieniu oczekiwań inwestorów może wywołać szerszą wyprzedaż na giełdach.

Tesla wzrosła na koniec dnia o 1,6 proc., chociaż w ciągu dnia jej akcje początkowo traciły po tym, jak w raporcie podano, że firma obniżyła cel produkcyjny swojej niemieckiej fabryki.

Foot Locker stracił 28 proc. po tym, jak spółka obniżyła swoje prognozy zysku.

Spadły kursy także innych producentów odzieży. Nike i Under Armour zniżkowały odpowiednio: o 2,7 proc. i 0,9 proc.

Inwestorzy poznali w środę sporo najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki.

Sprzedaż nowych domów w USA w lipcu wyniosła 714 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 705 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 684 tys., po korekcie z 697 tys.

W ujęciu mdm sprzedaż wzrosła o 4,4 proc., wobec spadku o 2,8 proc. mdm miesiąc wcześniej, po rewizji z -2,5 proc. Analitycy oczekiwali +1 proc.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 50,4 pkt. wobec 52 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 47 pkt. wobec 49 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w sierpniu 51 pkt. wobec 52,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52,3 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 78,59 USD za baryłkę, po spadku o 1,3 proc., a październikowe futures na Brent spadają o 1,2 proc. do 82,99 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,13 mln baryłek, czyli o 1,4 proc., do 433,5 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,47 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 217,63 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 0,95 mln baryłek, czyli o 0,8 proc., do 116,7 mln baryłek.

