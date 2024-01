Wzrosty na GPW w dniu decyzji RPP. Słabsze banki, ale kondycja największego pomogła WIG20

We wtorek zniżki na giełdach w Europie i USA, a na GPW zielono. Wzrosty objęły wszystkie główne i większość branżowych indeksów na polskim parkiecie. Najważniejszy indeks krajowej giełdy poszedł do góry, mimo spadków większości portfelowych banków. Zdecydowała jednak postawa największego z nich i popyty na spółki handlowe.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

WIG20 zyskał 0,37 proc., WIG był wyżej o 0,51 proc. Z kolei mWIG40 zyskał 0,86 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 1,02 proc. Obroty sięgnęły 1,21 mld zł, z czego 1,02 mld dotyczył WIG20.

Sesja zaczęła się od wyraźnych wzrostów, które były odpowiedzią na udany poniedziałek na Wall Street. Bycze nastawienie jednak do południa ustępowało, a cofać zaczął się sektor bankowy. W Europie indeksy były notowane lekko pod kreską tak jak i w USA po starcie sesji kasowej. Na giełdach widać na razie próbę stabilizacji po słabym początku tego roku. W tym tygodniu uwaga rynków finansowych skupi się na czwartkowym odczycie inflacji CPI za grudzień z USA.

Na GPW wyniki sesji były lepsze niż w Europie. Wzrosły wszystkie główne indeksy, a z branżowych pod kreską były tylko górnictwo (-0,33 proc.), leki (-0,23 proc.) i chemia (-0,17 proc.). WIG banki ostatecznie zyskał 0,17 proc. Najmocniejsza była odzież (2,74 proc.). Statystyka sesji także przemawiała za bykami, bo wzrosty zaliczyło 51 proc. kursów, a spadki 32 proc. przy neutralnej reszcie.

Na krajowym rynku inwestorzy oczekiwali we wtorek na decyzję RPP, która okazała się zgodna z przewidywaniami. Jeszcze przed ogłoszeniem, że stopy pozostają na tym samym poziomie WIG20 zaczął odrabiać straty i piął się powoli w górę.

Głównie dzięki zachowaniu kursu PKO (0,78 proc.), który przy największych obrotach 240 mln zł zdołał spadki zamienić we wzrost cen akcji na koniec sesji. Jeszcze tylko Pekao (0,37 proc.) poszedł w górę z grona największych banków. Pozostałe po bardzo dobrej poniedziałkowej sesji były liderami przeceny w WIG20.

Z kolei najwięcej, także przy sporych obrotach (204 mln zł), zyskał kurs LPP (2,67 proc.). W mWIG40 liderem wzrostów był z kolei kurs CCC (4,28 proc.). Prognozy umocnienia złotego wobec obecnej polityki RPP to dobra wiadomość dla importerów, takich jak spółki odzieżowe. Być może także zmiana temperatury na zewnątrz zmuszająca do zmiany garderoby i obuwia na cieplejsze to trop wzrostów branżowych spółek.

Mocny był też kurs Allegro (2,01 proc.), a w czołówce WIG20 były też kursy PGE (1,61 proc.), która poinformowała, że wyłącza dwa kolejne bloki węglowe w Rybniku oraz CD Projektu, mimo że poniedziałkowa aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży pokazała zwiększenie pozycji funduszy grających na krótko na jego akcjach oraz zupełnie nowy podmiot upatrujący szans w spadku cen akcji.

Na szerokim rynku znów najmocniejsze były spółki kontrolowane przez rodzinę Piotrowiczów, której przedstawiciel i członek zarządu Patro Invest skomentował dla Bankiera ostatnie wzrosty spółek FON, Elko czy Atlantis.

Michał Kubicki