Wzrosty na GPW w dniu decyzji RPP. Kurs CD Projektu szybko zgasł przed wynikami

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Sesja w środę odbywała się w cieniu posiedzenia RPP i jej decyzji co do stóp procentowych. Najważniejsze indeksy zanotowały wzrosty, chociaż znów zmienność była większa, a popyt uruchomił się po wyznaczeniu nowego dna bessy na WIG20.

Środowa sesja na GPW była odwrotnością tej z wtorku. Indeksy na starcie handlu kasowego były nisko, by w dalszej części dnia odrabiać straty, wyjść na plus i w końcówce rozwinąć skalę wzrostów. Słabe nastroje rano były przeniesieniem sentymentu z rynków azjatyckich i kolejnego spadkowego dnia na Wall Street. WIG20 zszedł do poziomu 1431,36 pkt, co jest nowym dnem trwającej bessy. Wtedy uruchomił się popyt, który zaczął podnosić indeks.

W Warszawie inwestorzy czekali na ruch ze strony RPP. Decyzja okazała się zgodna z rynkowym konsensusem, przez co nie wprowadziła większej zmienności. W czasie jej ogłoszenia WIG20 i WIG były notowane już na plusie o ok. 0,5 proc., radząc sobie lepieje niż indeksy w Europie. Około godz. 16.00 opublikowano komunikat po posiedzeniu, co zbiegło się z pierwszymi taktami wzrostowej sesji za oceanem, dolar zaczął korygować ostatnie umocnienie, z czego korzystał polski złoty, wspierając kupujących na GPW w końcówce handlu. Dalej taniała ropa naftowa. Wobec takiego rozwoju sytuacji WIG20 skończył sesję w okolicach dziennych maksimów.

Na koniec dnia skala wzrostów na WIG20 wyniosła 1,14 proc. WIG zyskał 1,05 proc. Nieco skromniej wypadł mWIG40 ze wzrostem o 0,82 proc., natomiast lepiej sWIG80, rosnący o 1,19 proc. Obroty wyniosły 961 mln zł, z czego 787 mln dotyczyło WIG20.

Sektorowo najlepiej wypadły odzież (6,36 proc.) oraz energia (5,74 proc.). Jeszcze cztery branżowe indeksy skończyły sesję na plusie. Minimalnie poniżej były banki (0,3 proc.), które odrobiły większość dziennej straty sprzed decyzji RPP. Najbardziej spadły górnictwo (-1,88 proc.) oraz leki (-1,03 proc.).

W WIG20 na plan pierwszy wysuwają się wzrosty LPP (8,14 proc.) oraz PGE (7,53 proc.). W jednym i drugim przypadku kursy mogły reagować na układ sił na wykresie i odbijać od poziomu wsparć, ponieważ nie podano nowych sprzyjających informacji, a KE zapowiedziała nawet limity zużycia energii i regulacje rynku, w tym przyjrzenie się zyskom firm produkujących energię.

O ponad 7 proc. w ciągu dnia rosły też notowania CD Projektu (-0,87 proc.), który po wtorkowej sesji podał kilka szczegółów nt. dodatku fabularnego do „Cyberpunka 2077”. Po sesji w środę spółka publikuje raport półroczny, a o godz. 18.00 odbędzie się konferencja wynikowa.

W WIG20 przeważały jednak wzrosty i 11 spółek skończyło sesję na plusie. Więcej zyskały jeszcze m.in. Dino (3,28 proc.) oraz Pepco (3,02 proc.). Na plusie były też spółki paliwowe: PKN Orlen (2,04 proc.) i PGNiG (1,79 proc.).

W spadkach liderował kurs CCC (-2,42 proc.), czym pogłębił roczne minima. Serię spadkowych sesji kontynuuje kurs JSW (-2,37 proc.). Zarząd podał, że zasili fundusz stabilizacyjny kwotą do 1,5 mld zł. Niżej był także kurs KGHM-u (-1,74 proc.), a górnicze spółki dyskontują cały czas recesję w gospodarce, która w przypadku Europy jest właściwie nieunikniona.

W mWIG40 najmocniej wzrosły Polenergia (8,54 proc.) oraz Ten Square Games (8,46 proc.). W tym drugim przypadku - po komentarzach zarządu dotyczących przyszłości spółki i planów wydawniczych na najbliższe kwartały. Podano m.in, że spółka jest zadowolona z soft launchu gry „Wings of Heroes” i planuje global launch tego tytułu w październiku. Najmocniej przeceniono akcje Mercatora (-5 proc.) i Bogdanki (3,87 proc.).