Wzrosty na GPW. Spokój na CD Projekcie, powrót JSW

Główne indeksy GPW otworzyły nowy miesiąc wzrostami. W centrum uwagi znalazły się m.in. CD Projekt, KGHM, JSW i Allegro.

Pierwszy dzień lutego na warszawskiej giełdzie mógł wlać nieco optymizmu w serca i portfele wszystkich rozczarowanych styczniem, a w szczególności jego końcówką. W poniedziałek WIG20 zyskał 1,01 proc., rosnąc do poziomu 1967,72 pkt. Główny indeks GPW od wyjścia na plus względem początku roku dzieli już jedynie niespełna 17 pkt.

Gorzej radziły sobie indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (0,53 proc.) i sWIG80 (0,13 proc.). W efekcie indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,85 proc. Obroty na rynku przekroczyły 1,2 mld zł.

Warto przypomnieć, że w styczniu WIG20 stracił 1,8 proc., WIG 0,1 proc., mWIG40 zyskał 3,1 proc., a sWIG o 5 proc.

Spokój na CD Projekcie, rajd na spółkach surowcowych

Wśród największych spółek największe obroty tradycyjnie wygenerował CD Projekt (ponad 300 mln zł), jednak pod względem zmienności (0,2 proc.) daleko było mu do ubiegłotygodniowych „szaleństw”. Pod względem obecności w nagłówkach producenta gier zdecydowanie przykrył KGHM.

Akcje producenta miedzi i srebra rosły o 3,61 proc., co było następstwem wzrostu cen kontraktów na srebro (rano ponad 10 proc proc., po południu ok. 7 proc.). To z kolei stanowiło pokłosie „redditowej rewolucji” na amerykańskim rynku – traderzy zgromadzeni wokół internetowej społeczności, którzy w ubiegłym tygodniu starali się „wycisnąć” fundusze shortujące akcje GameStop, tym razem na celownik wzięli srebro. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Redditowcy wzięli się za srebro. Kurs ostro w górę”. Więcej o samym KGHM-ie, któremu pomogła też rekomendacja, pisaliśmy z kolei w tym artykule.

Najmocniej drożejącą spółką w WIG20 był jednak nie KGHM, lecz JSW (9,71 proc.). Notowania jastrzębskiej spółki ponownie zbliżyły się do 35 zł, co stanowi najwyższy poziom od sierpnia 2019 r. Wyraźnie w górę poszły też walory Santandera (5,79 proc.), Lotosu (4,30 proc.), PGE (3,76 proc.) i CCC (3,63 proc.). Ta ostatnia spółka skorzysta na wchodzących w życie oraz zapowiadanych w najbliższej przyszłości poluzowaniach pandemicznych obostrzeń.

Z kolei po drugiej stronie indeksu bluechipów zdecydowanie wyróżniało się Allegro (- 2,04 proc.). Zdaniem części komentatorów to dalsza reakcja spółki na ubiegłotygodniową informacje o wejściu Amazona na polski rynek. Ujawniono, że amerykański gigant podpisał z InPostem umowę na obecność w paczkomatach.

Na szerokim rynku wyróżniały się groszowe akcje działającej w branży OZE spółki Bras (X proc.), która w tamtym tygodniu przedstawiła nowego głównego akcjonariusza po zakończeniu piątkowej sesji poinformowała o rozmowach dotyczących zakupu gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej. Mocnego wzrostu doświadczyły także akcje Serinusa (24,73 proc.), NanoGroup (6,85 proc.), zaś w przeciwnym kierunku poruszał się Atlantis (- 30,8 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3530,85 1,42 -0,63 -0,61 -3,02 -0,61 DAX Niemcy 13622,02 1,41 -0,16 -0,71 4,93 -0,71 FTSE 100 W.Brytania 6466,42 0,92 -2,60 0,09 -11,25 0,09 CAC 40 Francja 5461,68 1,16 -0,20 -1,62 -5,94 -1,62 IBEX 35 Hiszpania 7798,20 0,52 -1,25 -3,41 -16,76 -3,41 FTSE MIB Włochy 21825,51 1,17 0,41 -1,83 -6,07 -1,83 ASE Grecja 749,73 0,04 -1,63 -7,33 -17,69 -7,33 BUX Węgry 43703,87 0,43 1,19 3,94 1,47 3,94 PX Czechy 1028,07 1,05 -3,11 0,09 -4,14 0,09 RTS INDEX (w USD) Rosja 1363,96 -0,27 -3,40 -1,69 -10,09 -1,69 BIST 100 Turcja 1492,45 1,29 -3,10 1,07 25,27 1,07 WIG 20 Polska 1967,72 1,01 1,13 -0,82 -4,75 -0,82 WIG Polska 57465,45 0,85 0,82 0,77 1,38 0,77 mWIG 40 Polska 4123,59 0,53 0,42 3,70 2,86 3,70 Źródło: PAP

Michał Żuławiński