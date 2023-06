Wzrosty na GPW. Oficjalnie na spadki CD Projektu gra mniej funduszy

Echa jastrzębich wypowiedzi bankierów centralnych nie na długo zagrzały miejsca w głowach inwestorów i indeksy próbowały na światowych rynkach akcji iść w górę. Poprawa notowań na rynku ropy, słabszy dolar oraz wzrosty sektora bankowego to zazwyczaj mieszanka, która daje przewagę bykom na WIG20 i tak też było w czwartek na GPW. Ponadto na spadki kursu CD Projektu gra oficjalnie coraz mniej funduszy.

fot. Robert Gardziński / / FORUM

WIG20 zyskał 0,83 proc., WIG poszedł do góry o 0,83 proc. Na plusie były notowania mWIG40 (1,02 proc.) i sWIG80 (0,19 proc.). Obroty wyniosły 722 mln zł, z czego 555 mln dotyczyło WIG20.

W środę Jerome Powell powiedział, że Fed prawdopodobnie jeszcze podniesie stopy procentowe i nie wykluczył tego ruchu w lipcu. Powiedział też, że nie widzi spadku inflacji do celu 2 proc. do 2025 r., z kolei prezes EBC Christine Lagarde wskazywała, że jest możliwość wystąpienia recesji w strefie euro w tym roku, chociaż nie jest to scenariusz bazowy.

Słowem - dalsze podwyżki na horyzoncie, tym bardziej że inflacja z Niemiec pokazała odczyt wyższy niż miesiąc wcześniej. Wydaje się jednak, że rynek już się z tym oswoił i notowania rynków akcji w Europie i USA rosły w czwartek przy zniżkach wycen dolara. Warto podać opublikowane dane o amerykańskim PKB za IQ (2 proc.), które były wyraźnie lepsze od wcześniejszych prognoz (1,4 proc.) Wyjątkiem były niemiecki DAX i brytyjski FTSE100 notowane pod kreską. W czwartek stopy o 25 pb podniósł szwedzki Riksbank.

W ujęciu sektorowym na GPW na większym plusie był sektor gier (1,79 proc.) oraz chemii (1,94 proc.) i energetyki (1,51 proc.). Sporo do góry poszły banki (1,35 proc.), a pod kreską były tylko odzież (-0,79 proc.), spółki spożywcze (-1,03 proc.) i górnictwo (-0,01 proc.).

W WIG20 warto wspomnieć o CD Projekcie (2,52 proc.), w odniesieniu do którego ważna jest informacja z najnowszej aktualizacji rejestru oficjalnych krótkich pozycji KNF, gdzie fundusz Mirabella Financial Services zszedł poniżej porogu 0,5 proc. akcji netto.

Najwięcej zyskał kurs Kruka (5 proc.). Notowaniom windykatora sprzyja podniesienie przez Biuro Maklerskie mBanku rekomendacji do "kupuj" z "trzymaj". Dodatkowo w środę wieczorem Kruk podał, że jego spółka zależna wygrała przetarg na zakup dwóch portfeli wierzytelności detalicznych, o łącznej wartości nominalnej ok. 398,78 mln euro.

Mocne była także PGE (2,24 proc.) zyskująca przez zapowiadanym na piątek 30 czerwca przez portal WNP.pl posiedzeniem rady nadzorczej PGE GiEK, czyli spółki, w oparciu o którą ma być budowana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Mocne były także duże banki, które zajęły kolejne miejsca w tabeli największych wzrostów: Pekao (2,15 proc.), Santander (1,25 proc.), PKO (1,29 proc.). Związek Banków Polskich przedstawił szacunki, zgodnie z którymi dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne, ponad zawiązane już przez banki 40 mld zł, w okresie 2023-2025 wyniosą 42 mld zł. Według bankowców sektor pozostanie w tym okresie zyskowny.

Na plusie był też kurs PKN Orln (0,59 proc.) przy drugich (po PKO, 96 mln) największych obrotach na poziomie 70 mln zł. W czwartek odbiły ceny ropy, po tym jak odczyt PKB za IQ USA wyniósł 2 proc. wobec wstępnych szacunków na poziomie 1,4 proc.

Najmocniej spadły akcje LPP (o -1,07 proc.) i Pepco (-0,75 proc.) Z kolei akcjonariusze Cyfrowego Polsatu (o -0,51 proc.) zdecydowali w czwartek o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. Pod kreską w tym segmencie były jeszcze akcje Grupy Kety i KGHM-u, ale o mniej niż 0,5 proc.

W drugiej linii mocnej przeceny doświadczył kurs Eurocashu (-5,56 proc.), ponieważ na rynku pokazała się nowa rekomendacja „sprzedaj” dla spółki od Citi. Z kolei po drugiej stronie znów mocny był kurs DomDev (5,07 proc.), a o ponad 4,08 proc. poszedł do góry kurs Ciechu (4,08 proc.).

Na szerokim rynku najwięcej zyskał Vistal Gdynia (45,55 proc.), który publikował decyzje podjęte na WZA. Z kolei nowy historyczny szczyt poprawił kurs Będzina (28 proc.). Na rynku NewConnect zadebiutował kolejny podmiot z branży produkcji gier. Kurs VRFabric z grupu SimFabric spadł w pierwszym dniu notowań o 70,87 proc.