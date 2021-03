Wzrosty na GPW. Allegro w górę w dniu debiutu polskiego Amazona

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Warszawska giełda kontynuowała we wtorek zapoczątkowane w poniedziałek wzrosty. W centrum uwagi znaleźli się giełdowi giganci.

WIG20 zyskał dziś 0,51 proc., rosnąc do 1959,52 pkt., niemal wracając do poziomu z początku ubiegłego tygodnia. Pomijając pierwsze 90 minut handlu, główny indeks GPW całą dzisiejsza sesję spędził nad kreską – sytuacji nie zmienili nawet Amerykanie, mimo spadku indeksów na Wall Street.

Na zielono zaświeciły się dziś także indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (0,66 proc.) i sWIG80 (0,5 proc.). Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni, który ponownie podejmuje próbę przebicia 18 000 pkt. – jeżeli uda się to na trwałe, będzie to pierwszy tego typu wyczyn od 2007 r. Szeroki WIG zyskał dziś 0,49 proc. przy obrotach dobijających do 1,3 mld zł.

Już przed sesją było wiadomo, że w centrum uwagi znaleźć mogą się dziś akcje Allegro. Powodem było nieco nieoczekiwane (choć zapowiedziane wcześniej, lecz bez konkretnej daty) uruchomienie polskiej wersji serwisu Amazon. Poranne przypuszczenia znalazły odzwierciedlenie w faktach – Allegro było spółką cechującą się najwyższymi obrotami (ponad 200 mln zł). Co jednak ważniejsze, akcje ubiegłorocznego debiutanta zdrożały o 5,85 proc. Wiatru w żagle akcjom Allegro mogły dodać informacje, według których Amazon nie zaoferował niższych cen.

W centrum uwagi były dziś banki, za sprawą kolejnego odcinka serialu frankowego. Światło dzienne ujrzały szacunki Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące kosztu konwersji kontrowersyjnych kredytów. WIG-Banki dziś w dół o 0,6 proc., przy czym największy w stawce PKO BP stracił 1,47 proc., a najmocniej drożejący ostatnio Alior cofnął się o 1,79 proc.

Poza Allegro, w WIG20 wyraźnie drożały dziś akcje PGNiG (2,47 proc.). Wtorek był dniem oddechu dla akcjonariuszy CD Projektu – najpopularniejsza spółka wśród użytkowników Bankier.pl zyskała dziś 0,42 proc. W dniu sfinalizowania przejęcia Polska Press, akcje Orlenu zyskały 0,83 proc. Grono spadkowiczów wśród bluechipów otwierały handlowe CCC (-1,92 proc.) oraz Dino (-2,17 proc.).

Wśród pozostałych spółek na uwagę zasługiwały dziś m.in. Comarch (9,63 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach finansowych), PKP Cargo (9,18 proc., po komunikacie o kontrakcie z wojskiem), Sanwil (10,47 proc.) czy Eko Export (9,63 proc., szerzej o „spółkach śmieciowych” pisaliśmy tutaj). Na drugim biegunie wtorkowego zestawienia znalazły się akcje Rafako (-14,43 proc.), Braster (-9 proc.) czy Ropczyce (-8,82 proc., po komunikatach o wynikach i wezwaniu). Po wczorajszym komunikacie o przychodach, dziś akcje Huuuge straciły kolejnych 6 proc.

Na NewConnect (NCIndex +0,01 proc.) triumfy ponownie święciły akcje Bras (22,73 proc.) i ABS Investment (31,39 proc.), natomiast mniej powodów do zadowolenia mieli posiadacze papierów Polyslash (-11,85 proc.) czy Infoscanu (-6,18 proc.).

Michał Żuławiński