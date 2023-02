Wzrosty indeksów przy minimalnych obrotach

Początek nowego tygodnia przyniósł odbicie głównych indeksów na warszawskim parkiecie, które jednak pozostały w tyle za mocniej rosnącymi giełdami europejskich rynków bazowych. Co więcej, wzrosty odbyły się przy minimalnych obrotach, najmniejszych od początku roku.

/ GPW

Bez ważniejszych danych makroekonomicznych na rynkach akcyjnych w poniedziałek poszukano odreagowania ostatnich spadków na giełdowych indeksach. W Europie ich skala była znacznie wyższa (DAX 1,3 proc., CAC40 1,6 proc.) niż na GPW i dopiero mocno wzrostowy start sesji na Wall Street wpłynął na odważniejsze ruchy w górę w Warszawie, które jednak wraz z zawahaniem popytu w USA zostały zredukowane w finale handlu.

Stało się to po ubiegłym tygodniu naznaczonym przeorientowaniem zapatrywań rynku co do potencjalnego końca podwyżek stóp procentowych przez Fed, a tym bardziej rozpoczęcia procesu ich obniżenia jeszcze w tym roku. Po danych o wskaźnikach PCE Core (preferowana miara inflacyjna Fed) nadzieje na to zostały nadszarpnięte, jeśli nie pogrzebane. Niemniej poniedziałek był okazją do wzrostów, zwłaszcza że w Europie w kolejnych dniach tygodnia pokażą się nowe dane o inflacji, które być może wygenerują nowe impulsy na giełdowych parkietach, niewykluczone, że spadkowe.

Na koniec sesji WIG20 zyskał 0,75 proc. przy wzroście WIG o 0,6 proc. Z kolei mWIG40 zwyżkował o 0,04 proc., a sWIG80 o 0,68 proc. Nie zachwyciły obroty, które poddają w wątpliwość znaczenie poniedziałkowych wzrostów, bowiem na szerokim rynku wyniosły one zaledwie 531 mln zł, z czego na WIG20 przypadło 400 mln. To jeszcze mniej niż tydzień temu i najmniej od 2 stycznia.

gpw.pl

W ujęciu sektorowym nad kreską było 8 z 14 indeksów branżowych. Najmocniej spadły leki (-1,06 proc.) i chemia (-0,64 proc.). Najwięcej zyskały odzież (1,5 proc.), górnictwo (1,52 proc.) oraz gry (1,5 proc.).

W WIG20 statystyka także przemawiała na korzyść popytu i do góry poszły kursy 15 spółek. Najlepiej zaprezentował się kurs Santandera (3,85 proc.). Erste Group podwyższyło rekomendację dla banku do „kupuj” z wcześniejszych „akumuluj” i wyznaczyło cenę docelową na poziomie 351 zł. Inne największe banki, poza Pekao (0,09 proc.), skończyły dzień pod kreską.

Jak poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewcz, Związek Banków Polskich popiera przyjęcie ustawy regulującej kwestię walutowych kredytów mieszkaniowych, która dookreślałaby warunki rozliczeń pomiędzy bankiem i klientem w przypadku zasądzenia o nieważności umowy kredytowej i wspierała formułę zawierania ugód.

Z rekomendacyjnym tłem należy odczytywać też wzrost kursu Pepco (1,15 proc.). Analitycy Noble Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki od zalecenia "akumuluj", wyznaczając cenę docelową akcji na poziomie 50,1 zł.

Na giełdach metali odbijały ceny miedzi, a do góry poszedł kurs KGHM-u (1,45 proc.). Również notowania drugiej górniczej spółki zaliczyły wzrost i kurs JSW zyskał 1,37 proc.

W WIG20 pozytywnie wyróżniły się walory Allegro (1,41 proc.), a w gronie liderów wzrostów były również akcje LPP (1,59 proc.), Asseco (1,71 proc.) oraz CD Projektu (2,01 proc.).

Poza wspomnianymi bankami niżej były kursy Orange, PZU i Cyfrowego Polsatu, ale wszystkie spadły o mniej niż 1 proc.

W drugiej linii najlepiej poradził sobie kurs Handlowego (2,62 proc.), ale także wyraźnie wzrosły walory Huuuge (2,31 proc.) czy Bogdanki (2,04 proc.).

Rekomendacja „kupuj” od DM BOŚ mogła wpłynąć na wzrost kursu STS Holding (1,19 proc.), którego cenę docelową oszacowano na 20,4 zł.

Wśród spadających kursów w tym segmencie na uwagę zasługuje kurs 11bit (-1,87 proc.) ze względu na najwyższe obroty w tej części rynku (16,5 mln zł). W poniedziałek po sesji spółka ujawniła szczegóły dot. kampanii promocyjno-marketingowej i produkcji gry "The Thaumaturge".

Z kolei najmocniej przeceniono akcje Bumechu (2,58 proc.) oraz Polenergii (2,42 proc.). Kursy obydwu spółek znajdują się na 5-miesięcznych minimach.

Na szerokim rynku najmocniejsze były walory Games Operators (11,89 proc.) oraz Greenx (7,99 proc.). Wyróżnił się kurs Cognora (6,62 proc.) oraz Synektika (7,8 proc.), które były notowane na ponad rocznych maksimach. Dla tego pierwszego to najwyższy kurs od 17 lat, dla drugiej spółki to historyczny szczyt. Mocno zyskał kurs Agory (5,94 proc.), która poinformowała o przejęciu grupy Eurozet.

Przeceniono kurs spółki Bioceltix (-6,51 proc.), która poinformowała o planie przeprowadzenia emisji akcji na finansowanie dzielności spółki. Z podobnego powodu od kilku sesji zniżkuje kurs Pure (-4,71 proc.).