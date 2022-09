Wzrosty indeksów i oczekiwane korekty na kursach. Nowy fundusz gra na spadki CD Projektu

Duże spółki idą za ciosem. Spektakularna przecena Bumechu

Początek tygodnia rozpoczął się od przewagi wzrostów w indeksie największych spółek i nieco gorszej postawy niższych segmentów rynku. Pozytywnie wyróżniły się spółki ukraińskie oraz banki, ale spektakularnej przeceny doświadczył kurs węglowego Bumechu. Sesja rozpoczęła się od kontynuacji wzrostów rozpoczętych pod koniec ubiegłego tygodnia. Paliwa, poprawiającego poranny sentyment dodały informacje z frontu o ofensywie ukraińskiej armii. Wsparciem było także dalsze osłabianie się dolara względem euro, z czego wydatnie korzystał złoty i kupujący na GPW. Im bliżej było otwarcia sesji na Wall Street, tym lepiej radziły sobie indeksy w Europie, w tym WIG20. Przyspieszenie popytu nastąpiło, po zdecydowanie wzrostowym początku handlu w USA. Inwestorzy pozycjonują się przed wtorkowym odczytem amerykańskiej inflacji, sądząc że pokaże jej dalsze hamowanie. Na koniec dnia WIG20 zyskał 1,78 proc. WIG był wyżej 0 1,18 proc. Relatywnie słabiej zachowały się mWIG40 (0,04 proc.) i sWIG80 (-0,42 proc.) Obroty wyniosły 943 mln zł, z czego 734 mln dotyczyło WIG20. Od dołka z 7 września, WIG20 zyskał już ponad 9 proc. w cztery sesje. Sektorowo najlepiej poradziły sobie banki (3,76 proc.) oraz górnictwo (2,14 proc.) i paliwa (1,78 proc.). Spadły notowania 7. branżowych indeksów z energią (-3,09 proc.) na czele. Warto zauważyć wyraźny wzrost narodowego indeksu WIG-Ukraina (5,71 proc.). W WIG20 uwagę przykuły banki, których kursy zajęły całe podium najbardziej rosnących w czasie poniedziałkowej sesji. Liderem okazało się Pekao (5,51 proc.), dalej był kurs PKO BP (4,2 proc.), a trzeci mBanku (4,15 proc.). Na rynku pojawiły się dane KNF- o wynikach sektora bankowego za pierwsze siedem miesięcy roku, które mimo dużo wyższych przychodów pokazują znaczne zmniejszenie zysków. To efekt ujęcia m.in kosztów wakacji kredytowych. Być może z wyceną dotychczasowych wątpliwości w sektorze rynek już sobie poradził, a przy większym apetycie na ryzyko, akcje banków, zwłaszcza tych największych, stają się atrakcyjne. Uwagę w indeksie zwracały także akcje CCC (3,84 proc.), które chętnie kupowano po informacji o emisji mającej pomóc w utrzymaniu płynności, skierowanej tylko do założyciela spółki. Przyzwoite wzrosty na poziomie 2,91 proc. zantował kurs KGHM-u, a do wzrostów dołożyły się tez zwyzi PKN Orlen (1,85 proc.) czy PGNiG (2,08 proc.). O ile ropa na światowych rynkach drożała, o tyle gaz na europejskich giełdach taniał, co można odczytywać jako brak przekonania co do całkowitego zakręcenia gazowego kurka przez Gazprom i mniejszych o obaw o skale kryzysu energetycznego w Europie. Na minusie były natomiast akcje PGE (-5,22 proc.) dyskontujące pomysłu KE nt. ograniczenia cen energii w Europie i interwencje na rynku. Niżej były jeszcze akcje CD Projektu (-3,6 proc.), JSW (-2,62 proc.), LPP (-1,5 proc.) i Pepco (1,1, proc.) Na szerokim rynku sporo działo się na ukraińskich spółkach. Gdzie o 76,27 proc. wzrosły akcje CoalEnergy. Można domniemywać, że część inwestorów, informacje z frontu łączyła z depeszami po wizycie premiera Morawickiego w Ukrainie o deklaracji zakupu 100 tys. ton węgla zza wschodniej granicy. Spółka w systemie ESPI podała, że od stycznia do kwietnia 2022 r. wydobyła łącznie ok. 12,5 tys. ton. Wzrosty notowały także spółki rolno-spożywczwe z Milkilandem (22,88 proc.) i KSGAgro (22,12 proc.) na czele. Przy ponad 25,3 mln zł obrotu tylko o 0,5 proc. wzrosły akcje największej spółki z koszyka, Kernela. Na początku sesji wzrosty przekraczały na tych papierach 19 proc. Zaskoczeniem była skala przeceny gwiazdy GPW ostatnich miesięcy. O 21,93 proc. przeceniono akcje Bumechu przez co kapitalizacja spadła poniżej 1 mld zł, a jeszcze w ubiegłym tygodniu wynoisła ok. 1,3 mld zł. Ostatnimi informacjami ze spółki, były piątkowe doniesienia o zmianie prezesa.