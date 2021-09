Wzrosty Orlenu. Mercator kontynuuje spadki

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację przeceny na Mercatorze. Ponownie wiele działo się na węglowych spółkach.

Po wzroście o 0,1 proc. do 21 737,12 pkt. indeks sWIG80 ustanowił drugi z rzędu historyczny rekord. mWIG40 także zyskał 0,1 proc. i zamknął sesję na 5334,70 pkt., najwyższym poziomie od 14 lat. W grupie największych spółek liderem wzrostów był PKN Orlen - jego akcje poszły w górę o 4,6 proc., najwięcej od ośmiu miesięcy.

Po otwarciu na poziomie 20 pkt. niższym od poniedziałkowego zamknięcia (wpływ na to miało przede wszystkim odłączenie prawa do dywidendy dla akcji PZU i Cyfrowego Polsatu) WIG20 niemal przez całą sesję zyskiwał na wartości i ostatecznie na zamknięciu sesji znalazł się na poziomie 2376,01 pkt., o 16 pkt. wyższym od otwarcia sesji. W odniesieniu do poniedziałku wartość indeksu spadła o 0,5 proc.

Lepiej to, co działo się na wtorkowej sesji, oddał WIG, którego wartość uwzględnia dywidendy. Indeks zyskał 0,33 proc. i zakończył notowania na poziomie 72 040,73 pkt., o krok od historycznego rekordu. Drugi raz z rzędu najwyższe zamknięcie sesji w historii zanotował sWIG80, po wzroście o 0,1 proc. do 21 737,12 pkt. Najwyższe zamknięcie sesji od 14 lat zanotował indeks mWIG40, również po wzroście o 0,1 proc. do 5334,70 pkt.

Zmian cen na rynkach nie wywołał odczyt sierpniowej inflacji CPI w USA. Jak podał Departament Pracy, ceny konsumpcyjne w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,3 proc. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,3 proc. rdr.

Liderem wzrostów w WIG20 był PKN Orlen - kurs akcji zwyżkował o 4,6 proc. do 80,50 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od trzech miesięcy. Z tak dobrej sesji akcjonariusze spółki mogli się po raz ostatni cieszyć w styczniu. W poniedziałek notowania akcji Orlenu poszły w górę o 3,3 proc.

Ponad 2 proc. poszedł w górę - po odcięciu praw do dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję - kurs PZU. Trzecią sesję z rzędu spadały notowania Mercator Medical. Kurs akcji obniżył się o 7 proc. do 147,95 zł, pogłębiając roczne maksimum.

Bardzo interesujący przebieg miała sesja w grupie spółek o nieco niższej kapitalizacji - na przykład na ZE PAK. Obroty akcjami spółki wyniosły ponad 32 mln zł i był to najlepszy wynik w sWIG80 i dziesiąty na całym rynku. Przez większą część sesji kurs znajdował się w okolicach 28 zł, ponad 10 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Jednak przed 16.00 doszło do gwałtownego zwrotu przy zwiększonych obrotach i ostatecznie na zamknięciu kurs akcji spadł o 16,3 proc. do 21,10 zł. Na fali zapowiedzi rozwoju projektu małych reaktorów jądrowych na bazie aktywów ZE PAK, złożonej przez Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa, kurs ZE PAK urósł w pierwszej połowie września ponad 130 proc.

Ponad 27 mln zł wyniosły obroty akcjami Bogdanki. Kurs akcji poszedł w górę 10,9 proc. do 42,80 zł, najwyższego poziomu od ponad dwóch lat. Fala węglowych spekulacji uniosła we wtorek także kurs Bumechu, który w trakcie notowań rósł niemal 20 proc., ale zakończył notowania zwyżką o 1,4 proc. do 6,8 zł. Obroty akcjami przekroczyły 4 mln zł. W poniedziałek Bumech podrożał 36 proc.

