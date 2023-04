Wzrostowy początek tygodnia na GPW. WIG w czołówce europejskich giełd

Po świątecznej przerwie inwestorzy z GPW wrócili w świetnych nastrojach, wyraźnie podnosząc notowania głównych indeksów. Bardzo dobra postawa sektora bankowego oraz spółek surowcowych i energetycznych pomogła WIG zostać jednym z najmocniej rosnących indeksów w Europie w czasie wtorkowego handlu.

O ile inwestorzy na Wall Street zaczęli handel w tym tygodniu już w poniedziałek, o tyle w Europie, w tym na GPW, dopiero we wtorek giełdy powróciły do normalnego trybu pracy, w tym do odniesienia się do publikowanych w ubiegły piątek danych z amerykańskiego rynku pracy. Jako że były zbieżne z prognozami: pokazywały malejącą presję płacową i zwalniający wzrost zatrudnienia, wpisały się oczekiwania nt. zmiany polityki Fedu ws. stóp procentowych, co obecnie wspiera rynki akcji i odbija się presją spadkową na dolarze.

W nowym tygodniu pojawią się kolejne dane, jak środowy odczyt inflacji CPI w USA czy protokół z ostatniego posiedzenia Fedu. We wtorek to właśnie słabnący dolar, rzutujące na ceny serowców i największych spółek z GPW oraz dobra postawa banków wobec nieco ożywczych tendencji na rynku kredytów hipotecznych sprawiły, że WIG zyskał najwięcej ze wszystkich ważniejszych indeksów europejskich, a biorąc pod uwagę także mniejsze giełdy ustąpił jedynie czeskiemu PX-owi i greckiemu ATHEX-owi.

WIG20 wzrósł o 1,66 proc. WIG był wyżej o 1,71 proc. Z kolei mWIG40 zyskał 1,76 proc., a sWIG80 2,1 proc. Obroty przekroczyły 1,06 mld zł, z czego 828 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym do góry poszło 12 indeksów. Na minusie były tylko motoryzacja (-1,59 proc.) oraz gry (-0,29 proc.). Najwięcej zyskały budownictwo (5,96 proc.), paliwa (3,23 proc.), media (2,78 proc.), górnictwo (2,7 proc.), energetyka (2,7 proc.) oraz banki (2,66 proc.).

W WIG20 najmocniejszy był kurs Aliora (4,93 proc.), którego kurs ustanowił miesięczne maksima. Na plusie były także wszystkie pozostałe duże banki jak Santander (3,32 proc.) czy Pekao (2,14 proc.).

„Fundamentalnie na korzyść tego sektora świadczy odbicie na rynku kredytów mieszkaniowych oraz oczekiwania wobec nowego programu dopłat do hipotek ze strony państwa. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że jesteśmy raczej na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, a faza luzowania polityki monetarnej może być niekorzystna dla wyników banków" – powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski z Noble Securities.

Bardzo dobrze poradził sobie też kurs Kruka (4,48 proc.), który poinformował, że w I kwartale zainwestował w portfele wierzytelności najwięcej w historii.

W gronie liderów wzrostów były także walory PKN Orlen (3,31 proc.), KGHM (3,01 proc.) oraz JSW (1,65 proc.). Kurs PKN nie zareagował negatywnie na informacje o odpisach w wysokości 2,9 mld zł, które obciążą wyniki za 2022 rok i testuje lokalne maksimum z przełomu miesiąca.

Po kreską z koszyka dużych spółek były przede wszystkim akcje Dino (-1,5 proc.) i Cyfrowego Polsatu (-1,17 proc.) oraz LPP, Orange i CD Projektu ze spadkami o mniej niż 1 proc.

Spośród spółek z mWIG40 najmocniej wzrósł kurs Grupy Pracuj (8,85 proc.) i Budimexu (8,14 proc.), którego kurs zbliżył się do historycznych maksimów, i na zamknięciu był najwyżej w historii. Mocny był także kurs CCC (7,69 proc.), który przesunął datę raportu za 2022 r. na 17 kwietnia.

Z drugiej strony tabeli w tym segmencie były akcje 11bit (-3,42 proc.) i InterCars (-2,81 proc.), którego szacunkowy zysk netto za IV kw. 2022 był o ok. 18,5 proc. niższy od rynkowego konsensusu.

Na szerokim rynku historyczne maksima poprawił kurs CI Games (14,82 proc.) i ponad roczne Izostal (11,53 proc.). Warto też zajrzeć na NewConnect, gdzie miał miejsce debiut spółki Prosta Giełda, ale na rynku nie została zawarta żadna transakcja ze względu na zawieszenie notowań, pod tym jak TKO kursu pokazywał wzrost ceny akcji o przeszło 1000 proc.