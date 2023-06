Wzrostowy początek tygodnia na GPW. Kolejny odcinek sagi z EC Będzin

Najgorszy tydzień WIG20 na GPW od marca. Mniej krótkich pozycji na CD Projekcie Koniec tygodnia przyniósł duże spadki na krajowej giełdzie, które nawiązywały do przeceny na rynkach bazowych. Inwestorzy poznali recesyjne dane przemysłowe z Europy i USA, a echem odbiły się słowa szefa Fedu. Dolar starał się odreagować ostatnią słabość, a mieszanka powyższych czynników sprawiła, że sentyment do rynku akcji był na GPW w tym tygodniu najgorszy od połowy marca – jeśli mierzyć go skalą przeceny głównych indeksów.