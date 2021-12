Wzrostowa końcówka roku na GPW. Biomed kolejny raz odpalił

fot. Krystian Maj / / FORUM

Sesja w środę przyniosła niewielkie zmiany głównych warszawskich indeksów. Lepiej od WIG i WIG20 wypadły mniejsze spółki. Biomed kolejny raz zaskoczył mocnym wzrostem.

W obliczu informacji o nowych rekordach zakażeń koronawirusem w takich krajach jak Włochy, Wielka Brytania (ok. 130 tys.), USA (ok. 540 tys.) czy Francja (ok. 180 tys.) i rekordzie dobowym na świecie (ponad 1,44 mln zakażeń) rynki w tym tygodniu wydają się być mimo wszystko nastawione na wzrosty, realizując scenariusz „rajdu św. Mikołaja”. Być może uspokajająco działają dane o mniejszej liczbie hospitalizacji z powodu zakażenia nowym wariantem wirusa.

Nie da się też ukryć, że handel kolejny dzień odbywa się przy małych obrotach bez udziału dużego kapitału, mimo że giełdy wznowiły już w pełni działalność po świątecznej przerwie. Nieco słabsza wczorajsza sesja w USA w połączeniu ze zniżkami w Azji sprawiły, że na europejskich rynkach bazowych w środę panowały mieszane nastroje. W momencie zamknięcia sesji w Warszawie DAX tracił 0,7 proc., CAC40 był niżej o 0,3 proc., ale FTSE100 rósł o ok. 0,75 proc.

WIG20 nie był w środę tak skorelowany z DAX-em i mimo spadków we Frankfurcie zaliczył 0,37 proc. wzrost. Przed ostatnią sesją w roku jest na poziomie 2 260pkt. Lepsze były spółki spoza dwudziestki największych. mWI40 po wzroście o 0,66 proc. zaliczył siódmą z rzędu sesję na plus. Najwięcej zyskały małe spółki z sWIG80 i zakończyły dzień o 1,93 proc. wyżej. Przełożyło się to na wzrost WIG140 o 0,56 proc. Natomiast cały WIG zakończył na poziomie 69 149 pkt., co oznacza wzrost o 0,6 proc. Rynek wygenerował tylko 707 mln zł obrotu, z czego 456 mln przypadło na WIG20.

Wzrosły akcje 291 spółek (74 proc.), tylko 64 spadły (16 proc.), a 37 pozostały bez zmian (10 proc.). Najwięcej wzrosły branże: paliwowa (2,99 proc.), budowlana (2,85 proc.) i motoryzacyjna (2,28 proc.) i tylko sektor banków był na minusie (-0,47 proc.)

Liderem wzrostów wśród dużych spółek był PGNiG (5,71 proc.). Kurs jest najwyżej od blisko dwóch miesięcy. Napływające informacje o podwyżkach cen gazu zatwierdzonych przez URE oraz doniesienia o cenach w dostawach dla firm mogą na płytkim rynku łatwo kształtować sentyment do największego dostawcy surowca w kraju. W dodatku spółka poinformowała o otwrciu pierwszej nitki podgrzewanego gazociągu na szelfie norweskim.

Wzrostową sesję ma za sobą także Mercator (4,08 proc.), który oczekuje równowagi na rynku rękawic w 2022 r. oraz JSW (4,44 proc.), którego akcjonariusze zgodzili się na przyjęcie nieodpłatnie obszaru Jastrzębie III wraz z pracownikami do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Wzrosły spółki z branży energetycznej i paliwowej: Tauron (1,24 proc.) i PGE (2,28 proc.) oraz PKN Orlen (1,68 proc.) i Lotos ( 2,29 proc.). W PGE zakończono spory zbiorowe, natomiast PKN Orlen poinformował o liście intencyjnym w sprawie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku.

Spadki zanotowali głównie przedstawiciele świata finansów: PKO BP (-1,16 proc.), Pekao (- 1,06 proc.) oraz PZU (-0,11 proc.).

Najwięcej oddało Asseco (-1,38 proc.), w siedzibie którego UOKiK przeprowadził przeszukanie w związku z podejrzeniem zawarcia zmowy przetargowej z Comarch (-2,02 proc.).

Ciekawie było na szerokim rynku, który był miejsce kilku dynamicznych wzrostów. Biomed zwyżkował o 26,02 proc. Spółka podała w poniedziałek szczegóły umowy dofinansowania z PARP.

Dalej na północ kieruje się kurs węglowych Bumechu (11,46 proc.), CoalEnergy (36,09 proc.) i Bogdanki (5,19 proc.). Odrabiał Getin Bank (10,94 proc.), który tracił od początku tygodnia po informacjach o ustanowieniu kuratora. W sWIG80 wiele spółek zaliczyło ponad 5 procentowe zwyżki, a oprócz wspomnianych wyróżniły się jeszcze: Polimex (8,77 proc.), Astart (8,53 proc.), Unimot (8,48 proc.) i BOŚ (8,19 proc.)

Bez publikacji nowych raportów wzrosły akcje Resbudu (16,88 proc.) i Plaza Centers (22,54 proc.). O bezpodstawnym wzroście akcji poinformowała ostatnio spółka Telesto, której akcje w środę potaniały o 17,82 proc. Szósty raz z rzędu rosną akcje Yolo, tym razem o 31,72 proc.

Największy spadek na GPW zaliczył Investment Friends (-22,73 proc.) i jest tym samym najniżej od lutego.

MKu