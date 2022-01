Wzrost wydatków Kancelarii Prezydenta. Senacka komisja chce ich zmniejszenia

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Zmniejszenie wydatków Kancelarii Prezydenta o 6,4 mln zł i zwiększenie wydatków Senatu o ponad 77,5 mln na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - zarekomendowała senacka komisja regulaminowa, która rozpatrywała planowane na 2022 rok wydatki kancelarii: Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz KBW.

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich zaopiniowała we wtorek projekty budżetów kancelarii: Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz Krajowego Biura Wyborczego na 2022 r. Wydatki Kancelarii Sejmu miały wynieść prawie 577 mln zł, Kancelarii Prezydenta - 212 mln zł, a Kancelarii Senatu - 140 mln zł.

Szef komisji Sławomir Rybicki (KO) oświadczył, że "w oczy rzuca się wzrost wydatków Kancelarii Prezydenta, jeśli chodzi o wydatki majątkowe" - z 10 mln do ponad 14 mln zł. Dopytywał, co go powoduje. W odpowiedzi usłyszał, że są to wydatki między innymi na poprawę cyberbezpieczeństwa i wzrost wynagrodzeń, związany z ustawą o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wskazano, że nie zwiększono liczby etatów - 365 - stałej od czterech lat.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik podkreślił, że projekt budżetu kancelarii obejmuje m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uposażeniem byłych prezydentów oraz wydatki związane z nadawaniem odznaczeń państwowych, także nowych takich jak Krzyża św. Floriana, i ochrony zabytków. Zaznaczył, że wydzielone zostało osobno Biuro Polityki Międzynarodowej. Poinformował, że planowane dochody Kancelarii Prezydenta wyniosą 510 tys. zł.

Jak mówił, wydatki planowane są na kwotę 212 mln 245 tys. zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż w ustawie budżetowej na 2021 r. Ćwik dodał, że Kancelaria wyda więcej pieniędzy m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zadania remontowe i ochronę zabytków. "Natomiast w rozdziale dotyczącym Biura Bezpieczeństwa Narodowego planowane jest zmniejszenie wydatków" - poinformował.

Ćwik podkreślił, że wzrost wydatków to również efekt podwyżek dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na mocy uchwalonych we wrześniu przepisów - przypomniał - wzrosły wynagrodzenia obecnego oraz byłych prezydentów RP i - wzrośnie także fundusz wynagrodzeń. Kancelaria Prezydenta jak co roku ma przeznaczyć 30 mln zł na dotację celową dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Przewidziano także wydatki z funduszu nagród, który przez ostatnie dwa lata był zamrożony, wydatki na funkcjonowanie osobno wydzielonego Biura Polityki Międzynarodowej - 5 mln 390 tys. oraz środki na organizację uroczystości państwowych, w tym 3 maja i 11 listopada oraz na inwestycje.

Senatorowie pytali też o planowany zakup samochodów dla Kancelarii, by usłyszeć, że zakupione ma być pięć samochodów, bo obecnie w jej dyspozycji jest "kilkanaście sztuk, które w sposób naturalny się zużywają".

Padały też pytania o sens wydzielenia Biura Polityki Międzynarodowej oraz o to, ile osób jest objętych podwyżkami dla osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Senator KO Marek Borowski - gdy usłyszał, że takich osób jest 12, z czego jedna w BBN - ocenił, że koszt wzrostu ich wynagrodzeń nie uzasadnia tak dużego wzrostu wydatków i daje łącznie 1 mln zł. Stwierdził, że przyrost wynagrodzeń w kancelarii jest na poziomie 6-7 proc., podczas gdy rząd zakłada inflację 3,3 proc. Ocenił, że trzeba dostosować wydatki to tych wskaźników.

Borowski wyliczył, że także przyrost wynagrodzeń jest w kancelarii zbyt wysoki. Jak ocenił, jest to poziom kilkunastoprocentowy podczas gdy dla sfery budżetowej przyrost budżetowej został określony w budżecie na 4,4 proc. "Zmniejszyliśmy zatem tu kwotę o 2,7 mln" - powiedział.

Borowski zakwestionował też kwotę na wydatki inwestycyjne, które - jak zauważył - w Kancelarii systematycznie rosną od 6 mln zł, w ostatnich dwóch latach - 10 mln, a ostatnio - do prawie 15 mln. Dopytywał o wycenę wydatków na cyberbezpieczeństwo; ocenił, że planowane na ten cel 7 mln zł to kwota zbyt duża i postulował zmniejszenie jej o 2 mln zł.

Krytykował też to, że po zakończeniu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie zmniejszono wydatków uprzednio w tej racji podwyższonych.

Ostatecznie Borowski zaproponował obniżenie wydatków Kancelarii Prezydenta o 6,4 mln zł, a komisja tę poprawkę zaakceptowała.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że dochody tej kancelarii w 2022 r. wyniosą 2 mln 581 tys. zł, a wydatki są planowane w kwocie 576 mln 868 tys. zł. Dodała, że źródła dochodów to przede wszystkim wpływy z usług, sprzedaży wyrobów, z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych oraz z najmu i dzierżawy nieruchomości.

Kaczmarska przekazała, że planowane wydatki w 2022 r. mają być większe o 61 mln 322 tys. zł niż w 2021 r. "Oznacza to wzrost o 11,9 proc. w stosunku do ubiegłego r." - zaznaczyła.

Według niej wzrost wydatków wynika m.in. z podwyżek uposażeń i wynagrodzeń poselskich na podstawie rozporządzenia prezydenta z lipca. Wzrost wydatków to także efekt - jak mówiła - naliczenia 3-proc. funduszu nagród dla pracowników Sejmu.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski przekazał, że dochody kancelarii mają wynieść 125 tys. zł, a ich źródła to m.in. sprzedaż samochodów osobowych czy rozliczenie nadpłaconych składek ZUS.

Wydatki mają wynieść 130 mln 103 tys. zł zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącego funkcjonowania Senatu. 10 mln zł - jak podkreślił - miało być przeznaczone na finansowanie pomocy Polonii i Polakom za granicą, ale decyzją Sejmu zostały z Senatu zabrane. Podkreślił, że bez tej kwoty realizowanie tego zadania, które ma Senat, nie jest możliwe. Jeśli chodzi o inwestycje - mówił - planowana jest budowa windy w Senacie.

Rybicki złożył poprawkę, która według niego "uwzględnia liczne postulaty" beneficjentów środków przeznaczonych na Polonię. Zauważył, że opieka nad nią to kompetencja wynikająca nie tylko z tradycji i historii, ale też z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poprawka zakłada przekazanie Senatowi 77 mln 529 tys. zł, które są przeznaczone w budżecie na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - 63 mln 229 tys. z KPRM i 14 mln 300 tys. ze środków przypisanych MSZ.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że planowane dochody KBW mają wynieść 10 tys. zł, środki te mają pochodzić ze zwrotów dotacji dla gmin na prowadzenie rejestru wyborców.

Wydatki budżetowe na działalność KBW w 2022 r. pierwotnie zostały zaplanowane na 81 mln 447 tys. zł, co stanowiło 102,4 proc. planu po zmianach na 2021 r. "Natomiast po autokorekcie do projektu budżetu w części jedenastej na 2020 r. złożonej pismem szefa KBW z 7 września 2021 r. projekt budżetu Biura wynosi obecnie 84 mln 715 tys. zł, czyli 106,5 proc. ustawy budżetowej na 2021 r." - zaznaczyła Pietrzak.

Dodała, że koszty KBW wzrosły m.in. z uwagi na 3-proc. fundusz nagród dla pracowników oraz podwyżki innych wynagrodzeń wynikających ze zmiany zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

wni/ ann/