Wzrost ubóstwa w Niemczech. Najbardziej dotknięci biedą są emeryci

Japoński paszport najpotężniejszy na świecie. Polski na 11 miejscu

Według opublikowanego przez Henley and Partners rankingu “siły” paszportów, japoński paszport umożliwia bezwizową podróż do 191 krajów. Posiadacz polskiego dokumentu podróży, sklasyfikowanego na 11 miejscu, może bez wiz wyjechać do 181 państw.