Wzrost płacy minimalnej nie powinien być zbyt gwałtowny. Raport MRiPS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinien być zbyt gwałtowny i niedostosowany do tempa wzrostu produktywności, ponieważ mogłoby to przyczynić się do powstania ryzyka wystąpienia inflacji lub wzrostu bezrobocia - napisał w raporcie z konsultacji publicznych resort rodziny i opieki społecznej (MRiPS)

"Należy mieć na uwadze, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinien być zbyt gwałtowny (przede wszystkim niedostosowany do tempa wzrostu produktywności). Takie działanie mogłoby niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wystąpienia inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach" - napisano.

Rząd zdecydował w mijającym tygodniu o podwyżce płacy minimalnej do 3.490 zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3.600 zł brutto od 1 lipca 2023 r. Oznacza to wzrost o 15,9 proc. od stycznia i o 19,6 proc. od lipca w ujęciu rok do roku.

Przytoczona wyżej opinia MRiPS dotyczy wcześniejszej propozycji rządu podwyżki płacy minimalnej w 2023 r. do 3.450 zł od 1 stycznia i do 3.500 zł od 1 lipca przyszłego roku.

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc.

MRiPS poinformował również, że w związku z pracami nad dyrektywą w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w UE, w najbliższym czasie będą prowadzone analizy przepisów ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

