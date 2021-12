Przed nami wzrosty i podwyżki. 2022 rok sięgnie do kieszeni Polaków

fot. MikeDotta / / Shutterstock

Rachunki za prąd wyższe średnio o 24 proc., opłaty za gaz o 54 proc. w górę, rosnące ceny żywności, wzrost rat kredytów, tarcza antyinflacyjna, "Polski ład" oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego – tak w skrócie zapowiada się 2022 rok. Podwyżki uderzą po kieszeniach Polaków.

W 2022 r. słowa "podwyżka" oraz "wyższe ceny" będą odmieniane przez wszystkie przypadki. Nadchodzący rok będzie obfity we wzrosty. W górę pójdą m.in. ceny za energię elektryczną, opłata mocowa, ale także wynagrodzenia minimalne. Natomiast na pierwszym planie bezapelacyjnie pozostanie "Polski ład", czyli szereg zmian w systemie podatkowym.

Jedną z największych zmian, która czeka portfele Polaków od początku 2022 r., jest pakiet modyfikacji podatkowych – "Polski ład", a w nim m.in.: wyższa kwota wolna od podatku, zmiana limitu drugiego progu podatkowego, likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ulga dla klasy średniej oraz zwolnienie z podatku dla rodzin 4+.

2. Wyższe wynagrodzenie minimalne

Od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie wysokość wynagrodzenie minimalnego. Osoby zatrudnione na cały etat miesięcznie na umowie o pracę otrzymają minimum 3010 zł brutto – o 210 zł więcej. Wyższa będzie także stawka godzinowa dla określonych umów cywilnych. Od 2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto, czyli o 1,40 zł więcej w porównaniu z 2021 r.

3. Podwyżka cen prądu i gazu

W nadchodzącym roku Polaków czekają wyższe rachunki za energię elektryczną oraz gaz. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za energię statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie około 24 proc. w stosunku do roku 2021. Natomiast rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc.

Podwyżki opłat będą mniej odczuwalne w pierwszych miesiącach nowego roku ze względu na wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej – zawiera ona m.in. obniżkę VAT na energię elektryczną oraz gaz ziemny od stycznia do marca 2022 r. Dodatkowo zniesiona zostanie akcyza na energię elektryczną.

4. Tarcza antyinflacyjna

Pozostając w temacie tarczy antyinflacyjnej, oprócz obniżki VAT na prąd i gaz na początku przyszłego roku będzie kilka innych zmian. Pakiet wprowadzony przez rząd ma przeciwdziałać inflacji, którą "wsparła" pandemia COVID-19, a dokładniej mówiąc: pakiety pomocowe – jak zaznacza premier Mateusz Morawiecki. Wśród zapisów tarczy antyinflacyjnej jest m.in. obniżka cen paliw od 20 grudnia na pięć miesięcy, oszczędności w administracji publicznej i budżecie oraz dodatek wyrównawczy.

Dodatkowe środki pieniężne otrzymają osoby, które spełniają kryteria dochodowe. Do dodatku osłonowego uprawnione będą gospodarstwa domowe, w których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

5. Zmiana w fotowoltaice

Od 1 kwietnia 2022 r. zmienia się system rozliczania energii dla osób korzystających z fotowoltaiki. Zmodyfikowany system zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Zmiana dotyczy nowych prosumentów. Osoby, które wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą mogły korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

6. Wyższa opłata mocowa

Od 2022 r. w górę idzie także opłata mocowa. Stawka bazowa dla gospodarstw domowych wzrośnie o około 26 proc. w porównaniu do 2021 r. W przyszłym roku gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37 zł miesięcznie, te o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68 zł, przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 9,46 zł, a dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 13,25 zł miesięcznie. W 2022 r. stawkami tymi zostaną objęci dodatkowo odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16 kW.

7. Zmiany dla kierowców

W przyszłym roku zmiany czekają również kierowców. Do największych nowości należy nowy taryfikator mandatów. Od 1 stycznia znacząco wzrosną kary za nieprzestrzeganie przepisów. Przykładowo do kwoty 1000 zł wzrośnie wysokość mandatu za wyprzedzanie na zakazie, a w przypadku recydywy do 2000 zł. Oprócz tego kierowców czeka modyfikacja systemu liczenia punktów karnych oraz możliwość przypisania tablicy rejestracyjnej kupionego samochodu do nowego właściciela.

8. Zmiany w zasiłkach z ZUS

Od 2022 r. obowiązywać zaczną zmiany w przepisach o zasiłkach wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy do nich m.in. brak utraty prawa do zasiłku chorobowego w sytuacji spóźnienia się z zapłatą składek dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli między innymi prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujące nie utracą prawa do zasiłku chorobowego. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Eweliny Czechowicz pt. „Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.”

9. Wyższy podatek od nieruchomości

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują wyższe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Dla właścicieli mieszkań i domów górna granica daniny publicznej wzrośnie o 4,71 proc. r/r. Więcej zapłacą także przedsiębiorcy oraz osoby posiadające grunty. Ostateczna decyzja dotycząca podwyżki podatku od nieruchomości należy do gminy, natomiast stawka nie może być wyższa niż ta maksymalna określona przez ministra finansów dla danej grupy budynków lub gruntów.

10. Koniec prawa do grobu

W przyszłym roku najprawdopodobniej dojdzie do zmiany prawa własności mienia na cmentarzach. Z nowych przepisów zawartych w projekcie ustawy z dnia 23 września o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynika, że nagrobki i pomniki będą własnością cmentarza, a nie tak jak do tej pory osób, które je postawiły.

11. Wyższa opłata za psa

Właściciele czworonogów zapłacą więcej w 2022 r. za posiadanie psa. Ministerstwo Finansów zwiększyło maksymalną stawkę do 135 zł rocznie. Dla porównania w 2020 r. górny limit tej opłaty wynosił 125,40 zł, czyli prawie 10 zł mniej. Ostateczna decyzja o jej wysokości zależy od radnych. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości to oni ustalają stawkę, która nie może przekroczyć maksymalnej ustalonej przez resort.

12. "L4" na wypalenie zawodowe

Od 1 stycznia 2022 r. lekarz będzie mógł wypisać zwolnienie lekarskie osobie cierpiącej na wypalenie zawodowe. Wystawiony druk "L4", podobnie jak w przypadku depresji, umożliwi osobie przebywającej na zwolnieniu swobodne poruszanie się, np. pójście na zakupy. Więcej na temat zmian na rynku pracy pisał Alan Bartman w artykule pt. „Wyższe pensje i więcej ofert. Początek nowego roku będzie czasem pracownika”.

13. Wyższe raty kredytów hipotecznych?

Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej utrzyma trend podnoszenia stóp procentowych w przyszłym roku, to osoby, które posiadają kredyty hipoteczne, mogą odczuć podwyżkę wysokości rat w portfelu. Wzrost stóp procentowych odbija się także na limitach oprocentowania kredytów gotówkowych oraz kart kredytowych. Analitycy PKO BP wskazują na wzrost stóp procentowych do poziomu 3,5 proc.

14. Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele

W nadchodzącym roku podobnie jak w 2021 r. będzie siedem niedziel nieobjętych zakazem handlu. Klienci zrobią zakupy w styczniu, kwietniu, czerwców, sierpniu oraz grudniu. Przeważnie niedziele handlowe w 2022 r. wypadają w ostatni tydzień miesiąca, dokładne ich daty to:

30 stycznia 2022 r.,

10 kwietnia 2022 r.,

24 kwietnia 2022 r.,

26 czerwca 2022 r.,

28 sierpnia 2022 r.,

11 grudnia 2022 r.,

18 grudnia 2022 r.

Od lutego 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele. Mają na celu uszczelnienie luki, która umożliwia działanie przez siedem dni w tygodniu placówką handlowym. Obecnie z tego wyjątku korzysta już całkiem spora liczba sieci sklepów spożywczych oraz budowlanych.

