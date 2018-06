Wzrost cen paliw nareszcie wyhamował

Po dwóch miesiącach galopada cen paliw ustała. Według danych BM Reflex końcówka maja przyniosła stabilizację kosztów tankowania. Po długim weekendzie ceny mogą się nieco obniżyć.

Pod koniec maja średnia cena detaliczna litra benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,14 zł – podaje BM Reflex. To tyle samo co tydzień wcześniej. Bez zmian pozostała też średnia cena oleju napędowego, która ustabilizowała się na poziomie 5,10 zł za litr. Przypomnijmy jednak, że to wciąż najwyższe stawki od niemal czterech lat.

Przy czym ceny na poszczególnych stacjach mogą się od siebie dość istotnie różnić. Drożej będzie na autostradach czy w popularnych kurortach. Po ostatnich podwyżkach zmalało za to regionalne zróżnicowanie cen paliw. Najtańsza benzyna jest średnio w województwie opolskim (5,09 zł/l), a najdroższa w warmińsko-mazurskim (5,18 zł/l). Olej napędowy najtaniej tankują mieszkańcy Dolnego Śląska (5,06 zł/l), a najdrożej jest w północno-wschodniej Polsce (średnio po 5,17 zł za litr w warmińsko-mazurskim).

Wyhamowanie podwyżek cen paliw w połączeniu z zatrzymaniem wzrostu notowań ropy naftowej daje nadzieję, że w najbliższym czasie drożej już nie będzie. „Na chwilę obecną możemy jednak odetchnąć od dalszych podwyżek, co więcej na części stacji, szczególnie z wysokim poziomem cen obserwujemy już niewielkie obniżki” – napisał w cotygodniowym komentarzu Rafał Zywert z DM Reflex.

„W ostatnim tygodniu hurtowe ceny diesla i benzyn spadły odpowiednio 1 gr/l oraz 3 gr/l w związku z czym wraz z początkiem czerwca, ceny paliw na krajowych stacjach powinny pozostać nadal stabilne” – dodaje ekspert.

KK