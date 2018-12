Wzrost bezrobocia, rozjazd w bankach i Mikołaj na giełdzie [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą kolejny tydzień 2018 roku, warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

1. "Incydent" na amerykańskim rynku długu

Na początku grudnia doszło do małego "incydentu" na amerykańskim rynku długu. "Incydentu", który początkowo przeszedł niezauważony, ale już po dwóch dniach trafił na czołówki serwisów finansowych.

Otóż stało się to, że rentowność amerykańskich obligacji pięcioletnich stała się niższa od rentowności obligacji trzyletnich. A więc doszło do tzw. inwersji krzywej terminowej. Dlaczego to jest takie ważne? O tym w wypowiedzi Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

2. Wojna handlowa z Chinami nie służy Stanom

W październiku USA odnotowały największy deficyt handlowy od 10 lat. Pogłębieniu ujemnego salda w obrocie z zagranicą sprzyjały cięcia podatków, umacniający się dolar i eskalacja wojny handlowej z Chinami.

Więcej w tekście: "USA z największym deficytem handlowym od 10 lat"

3. Bezrobocie przestało spadać

Stopa bezrobocia przestała spadać, osiągając poziom, poniżej którego bardzo trudno będzie zejść - ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w listopadzie wzrosła ona do 5,8 proc. z 5,7 proc. w październiku. Pula bezrobotnych, których można łatwo zatrudnić, jest już bardzo mała





Więcej w tekście: "Bezrobocie uderzyło w ścianę"