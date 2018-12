Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych skorygowany w dół

W piątek poznaliśmy finalny odczyt produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych za trzeci kwartał 2018 roku. Statystyki rządowego Biura Analiz Gospodarczych (BEA) okazały się minimalnie słabsze od raportowanych pierwotnie.

Annualizowana dynamika amerykańskiego PKB w III kwartale spowolniła do 3,4% z 4,2% odnotowanych kwartał wcześniej – to finalne dane BEA. Pierwotnie raportowano wzrost o 3,5% i takie też były oczekiwania ekonomistów względem dzisiejszego odczytu. Warto przy tym odnotować, że drugi kwartał był w wykonaniu największej gospodarki świata najlepszym od blisko czterech lat.

Opublikowane dziś dane mają charakter mocno historyczny – odwołują się wszak do okresu lipiec-wrzesień, podczas gdy mamy już końcówkę grudnia. Dla inwestorów liczy się to, co wydarzy się w nadchodzącym roku. A tu prognozy nie są najlepsze – eksperci PIMCO dają już 30% szans na realizację scenariusza recesyjnego.

Także wzrost w czwartym kwartale 2018 roku zapewne będzie słabszy. Według modelu prognostycznego stosowanego przez oddział Rezerwy Federalnej z Atlanty annualizowana dynamika amerykańskiego PKB w bieżącym kwartale wyniesie 2,9%.

KK