Wzrosły kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Można zapłacić nawet ponad 33 mln zł

Od 1 lipca grzywny oraz mandaty za wykroczenia i przestępstwa skarbowe będą wyższe o niemal 20 proc. niż rok temu. Wpłynął na to wzrost minimalnego wynagrodzenia.

fot. 1000 Words Photos / / Shutterstock

Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym wysokość wykroczeń i przestępstw skarbowych jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, a podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej. Od 1 lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, a najwyższa to 72 000 zł, ponieważ maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia. W porównaniu z lipcem zeszłego roku stawki za wykroczenia skarbowe wzrosną o blisko 20 proc.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 1 lipca:

minimalna grzywna (1/10 × 3600 zł) – 360 zł (301 zł w 2022 r.)

maksymalna grzywna (20 × 3600 zł) – 72 000 zł (60 200 zł w 2022 r.)

mandat karny (do 5 × 3600 zł) – do 18 000 zł (15 050 zł w 2022 r.)

Wyższe kary za przestępstwa skarbowe

Jak twierdzi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, w przypadku przestępstw skarbowych kary grzywny są uzależnione od stawek dziennych i mogą wynosić od 10 do 720 takich stawek. Zgodnie z przepisami, minimalna stawka dzienna to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 lipca 2023 roku będzie to 120 zł. Z kolei maksymalna stawka dzienna to 400-krotność minimalnej, czyli 48 000 zł. Minimalna grzywna wynosi co najmniej 10 stawek, a maksymalnie 720 stawek dziennych, czyli od 12 000 zł do 720 000 zł. Z kolei maksymalna grzywna wynosi 33 560 400 zł, co wynika z pomnożenia maksymalnej stawki dziennej, czyli 48 000 zł, przez 720 stawek.

W tym roku rekordowe grzywny

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 1 lipca:

minimalna stawka dzienna (1/30 × 3600 zł) – 120 zł

maksymalna stawka dzienna (120 zł × 400 zł) – 48 000 zł

minimalna grzywna (10 stawek × 120 zł) – 1200 zł

maksymalna grzywna (720 stawek × 48 000 zł) – 33 560 400 zł

Tymczasem jeszcze w 2022 r. grzywny za przestępstwa skarbowe wynosiły od 1003,30 zł do 28 895 040 zł, więc nastąpił wzrost o 16 proc.

KW