Wzrosło zapotrzebowanie na prawników. Tak wyglądają ich zarobki [Raport]

Największe zapotrzebowanie wśród prawników w 2021 r. dotyczyło specjalistów zajmujących się podatkami – wynika z raportu Manpower. Najbardziej doświadczeni pracownicy w tym segmencie zarabiają podobnie jak wspólnicy kancelarii prawnych, nawet do 60 tys. zł brutto miesięcznie.

W ubiegłym roku wśród prawników zapanował czas pracownika. Jak tłumaczą autorzy raportu Manpower, opisującego wynagrodzenia pracowników z zakresu prawa, wpływ na to miała niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia, co w przypadku doświadczonych specjalistów zaowocowało wyższymi kontrofertami aktualnych pracodawców, aby przekonać prawników do pozostania w firmie.

Największy popyt w 2021 r. dotyczył prawników specjalizujących się w tematyce podatków. To oni mieli najwięcej atutów po swojej stronie do stawiania korzystniejszych dla siebie warunków zatrudnienia.

– Praktyka podatkowa od lat cieszy się największym zainteresowaniem. W związku z licznymi zmianami legislacyjnymi, a zwłaszcza wejściem w życie Polskiego Ładu, odnotowaliśmy skokowy wzrost liczby zgłoszonych wakatów – otrzymaliśmy ich niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku – wyjaśnia Marta Romaneczko-Kozielska, lider zespołu i headhunter w obszarze rekrutacji na stanowiska prawnicze i podatkowe w Manpower.

Jak dodaje ekspertka, większa konkurencyjność na rynku dotyczyła też prawników, którzy posługują się co najmniej dwoma językami obcymi. Wpływ na tę sytuację ma fakt, że co raz więcej międzynarodowych korporacji otwiera swoje siedziby w naszym kraju. Poza angielskim, najczęściej wymaganymi językami były niemiecki, francuski, rosyjski oraz włoski.

Ile zarabiają prawnicy?

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu podatków przełożyło się też na ich wynagrodzenia. Jak wynika z raportu Manpower „Raport trendów 2022. Wynagrodzenia i rynek pracy”, osoby zaczynające praktykę w tej specjalizacji mogą liczyć na zarobki rzędu od 4 do 6 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak awans o poziom wyżej, na stanowisko Tax Consultant, wiąże się najczęściej z podwyżką i to rzędu kilku tysięcy. Mianowicie specjaliści na tym poziomie zarabiają od 6 do 11 tys. zł brutto.

Mniejszy, lecz równie związany z podwyżką o kilka tysięcy, skok wynagrodzenia dotyczy najbardziej doświadczonych prawników zajmujących się podatkami. Tax Senior Consultant zarabia bowiem od 9 do 13,5 tys. zł brutto. Na ponad dwukrotnie większą stawkę mogą liczyć menadżerowie nadzorujący pracę specjalistów od podatków. Tax Menager zarabia w przedziale od 17 do 28 tys. zł brutto.

Na najwyższe zarobki wśród prawników mogą liczyć partnerzy prowadzący kancelarie prawne – na tym stanowisko pensja waha się od 20 do 60 tys. zł brutto, choć w poszczególnych wypadkach może wynieść o wiele więcej. Podobne widełki dotyczą stanowisk Tax Senior Manager oraz Executive Manager, bowiem w obu przypadkach zarobki wynoszą od 30 do 60 tys. zł brutto.

