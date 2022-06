Wzrosła liczba wypadków przy pracy. W tych województwach dochodziło do nich najczęściej

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

W pierwszych trzech miesiącach odnotowano niewielki wzrost liczby wypadków przy pracy – tak wynika z danych GUS. Nadal najniebezpieczniejszą branżą pozostaje górnictwo, co pokazały ostatnie wydarzenia w kopalniach.

W I kw. 2022 r. zgłoszono 11 111 poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy – jak wynika z analizy Głównego Urzędu Statystycznego. To o 2 proc. więcej, niż w analogicznym okresie w 2021 r. Nieznacznie, bo o 0,1 pp., wzrósł również wskaźnik wypadkowości. W pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł on 0,82. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie liczby osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracowników.

Najczęściej, bo blisko w 35 proc. przypadków osoby, które uległy wypadkom, zderzyły się z nieruchomymi obiektami. Natomiast w 15 proc. przypadków poszkodowani doznali obciążenia psychicznego lub fizycznego.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości w tym czasie odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i śląskim - w obu przypadkach 1,08. Niewiele niższy zanotowano w województwie podlaskim (0,98). Najniższe wyniki natomiast zarejestrowano w województwach mazowieckim (0,58) i małopolskim (0,59).

Najbezpieczniejszymi miejscami pracy nadal pozostają firmy z branż: informacja i komunikacja, w której to wskaźnik wypadkowości wyniósł 0,09, oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,14). Natomiast najwięcej wypadków odnotowano w sektorach: górnictwo i wydobywanie (3,08), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,14) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,32).

Odsetek wypadków śmiertelnych w I kw. 2022 r. wyniósł 0,3 proc., natomiast w następnym raporcie GUS, obejmującym pierwsze półrocze, może on być wyższy. Wpływ na to, mogą mieć niedawne tragedie, do których doszło w kopalniach Zofiówka oraz Bogdanka.

W kopalni Zofiówka, w kwietniu br., doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych ponad 900 metrów pod ziemią. Wskutek katastrofy zginęło 10 górników. Natomiast w kopalni Bogdanka zginął górnik, który został przysypany masą skalną podczas udrażniania zbiornika retencyjnego.

AB