Wzrósł odsetek firm o wysokiej ekspozycji na bankructwo. Coraz mniej z nich rozważa podwyżki płac

W III kw. wzrósł odsetek firm o wysokiej ekspozycji na bankructwo - podano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

"W III kw. wzrósł odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa oraz formułujących negatywne prognozy równocześnie sytuacji ekonomicznej, popytu, zatrudnienia i inwestycji" - podał NBP.

NBP podaje, że najwyższy udział firm o takiej ekspozycji występuje w energetyce oraz wśród przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne.

"Przedsiębiorstwa oczekują w IV kw. niewielkiego wzrostu zapotrzebowania na towary i usługi – zarówno ze strony rynku krajowego, jak i zagranicznego. Prognozy popytu, w tym eksportu, cechują się – z perspektywy historycznej – niskim zróżnicowaniem przekrojowym. Pogorszenie kwartalnych prognoz popytu odnotowano jedynie w budownictwie oraz wśród producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych" - napisano.

"W perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują wzrostu popytu, generowanego przez zwiększone zapotrzebowanie zagraniczne przy stabilizacji popytu krajowego. Chociaż prognozy roczne popytu są wyraźnie zróżnicowane branżowo, to jego wzrost oczekiwany jest w zdecydowanej większości branż (z wyjątkiem energetyki). Najkorzystniejsze prognozy popytu występują w przedsiębiorstwach świadczących usługi nierynkowe. W przypadku eksportu wszystkie wyróżnione klasy przedsiębiorstw oczekują zbliżonej skali ożywienia popytu, przy jedynie nieznacznie niższych prognozach formułowanych przez producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych oraz przedsiębiorstwa dostarczające usługi konsumenckie" - dodano.

"Przedsiębiorstwa oczekują, że w IV kw. br. trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług mogą nieco się zmniejszyć. Niższy niż w poprzednim badaniu jest bowiem udział podmiotów prognozujących duże trudności w tym obszarze (46 proc. wobec 52 proc. w poprzednim kwartale)" - napisano.

"Syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej (SSP) pozwala oczekiwać poprawy koniunktury w IV kw. 2023 r., wynikającej przede wszystkim z lepszych prognoz sytuacji ekonomicznej, popytu w tym eksportu) oraz inwestycji. Negatywnie na perspektywy przyszłych uwarunkowań w sektorze oddziałuje natomiast pogorszenie w obszarze prognoz zatrudnienia oraz płac. Oczekiwana poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich analizowanych grup przedsiębiorstw, wyróżnionych według przeznaczenia produkcji i usług" - napisano.

Udział firm prognozujących podniesienie płac w IV kw. znacząco spadł

"Znacząco spadł udział firm prognozujących podniesienie płac w kolejnym kwartale (do 37,6 proc. z 43,1 proc., s.a.). Nadal był jednak wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej (27,4 proc.). Spadek ten był obserwowany we wszystkich analizowanych przekrojach, przy czym najgłębszy odnotowano w grupie największych podmiotów (do 37,4 proc. z 45,9 proc.), a w przekroju branżowym – w energetyce, usługach i budownictwie" - napisano w raporcie.

"Obniżył się także odsetek przedsiębiorstw przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy (do 71,3 proc. z 74,8 proc., s.a.), choć także on był wyraźnie wyższy od długookresowej średniej (63,2 proc.)" - dodano.

Jak wynika z badania, nieznacznie wzrosła natomiast przeciętna wysokość planowanych w perspektywie kwartału podwyżek wynagrodzeń (do 6,9 proc. z 6,6 proc. w II kw. br., s.a.), przy ich stabilnej medianie (5 proc.).

"W grupie firm zapowiadających podwyżki w IV kw. br., blisko 25 proc. planuje wzrost wynagrodzeń o mniej niż 5 proc., 67 proc. firm - o 5-10 proc., a 8 proc. respondentów - o ponad 10 proc. W perspektywie rocznej skala prognozowanych podwyżek pozostała zbliżona do wartości notowanej w poprzednim kwartale: jej średnia wartość wyniosła 8,5 proc. (wobec 8,4 proc. w II kw. br., s.a.), a mediana rozkładu utrzymała się na poziomie 8 proc." - napisano w raporcie.

Wzrósł udział firm oczekujących wzrostu CPI lub jej stabilizacji na obecnych poziomach

"Od II kw. 2022 r. oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw dotyczące inflacji CPI (w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy) przybliżane statystyką bilansową wyraźnie spadły i są obecnie istotnie niższe od długookresowej średniej (32,9 pkt. proc.), pomimo ich pewnego wzrostu w III kw. br. (do 15,0 pkt. proc. z 6,8 pkt. proc. w poprzednim badaniu). Wzrost ten wynikał ze zwiększenia się udziału przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji CPI (16,5 proc. wobec 11,8 proc. w czerwcu br.) lub jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie (14,4 proc. wobec 11,5 proc. w czerwcu)" - napisano.

"Jednocześnie obniżył się udział podmiotów oczekujących jej spadku (do 51,0 proc. z 59,6 proc. w czerwcu). Wzrost wskaźnika oczekiwań nastąpił przy dynamicznie obniżającym się, jednak nadal wysokim, poziomie referencyjnym (10,8 proc. rdr wobec 14,7 proc. w poprzednim badaniu)" - dodano.

"Ze względu na nadal niski odsetek przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji finansowanych kredytem w nadchodzącym kwartale i wyraźne odchodzenie od planów finansowania projektów kredytem bankowym na rzecz środków własnych, aktywność inwestycyjna firm w najbliższym okresie nie będzie prawdopodobnie generować zwiększonego zapotrzebowania SPN na finansowanie bankowe" - napisano.

NBP podał, że w świetle wyników SM NBP odsetek firm planujących wzrost zadłużenia w IV kw. spadł do 20,8 proc. z 22,6 proc.

Firmy prognozują niewielkie obniżenie dynamiki PPI w horyzoncie roku

"Wzrost cen producenta spowolni prawdopodobnie także w IV kw. Lekko obniżył się bowiem wskaźnik salda kierunku zmian cen, co wynikało ze spadku udziału podmiotów prognozujących wzrost cen producenta (o 2,0 pkt. proc. do 55,2 proc., s.a.). Nieco niższa niż w poprzednim badaniu (o 0,2 pkt. proc.) była także przeciętna skala prognozowanego wzrostu cen. Skala tych spadków jest jednak wyraźnie mniejsza niż w poprzednich dwóch kwartałach br." - napisano.

Prognozy wzrostu cen producenta na IV kw. br. obniżyły się przede wszystkim w sekcjach usługowych i w budownictwie. Zwiększyła się natomiast skala prognozowanego wzrostu cen w przemyśle, w związku z wyższymi oczekiwanymi wzrostami cen w działach wytwarzających półprodukty oraz dobra energetyczne. Prognozowany wzrost cen w tych działach był jednak nadal niższy niż przeciętnie w próbie, a także niższy niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych wytwarzanych przez przemysł (dla których wskaźnik prognoz cen się obniżył).

Przedsiębiorstwa prognozują niewielkie obniżenie dynamiki cen własnych w horyzoncie 12-miesięcznym.

"Wskaźnik prognoz tych cen obniżył się piąty kwartał z rzędu, choć skala tego dostosowania była wyraźnie mniejsza niż w pierwszej połowie roku (44,6 pkt. wobec 45,5 pkt. s.a. w poprzednim kwartale). Obniżenie poziomu wskaźnika wynikało głównie z niższych niż w poprzednim kwartale oczekiwań inflacji cen producenta w przemyśle, budownictwie oraz w handlu, przy wzroście oczekiwanej dynamiki cen w transporcie" - dodano.

Do obniżenia się prognoz cen produkcji przyczynił się niewielki spadek oczekiwanej dynamiki cen zaopatrzenia (wg SM NBP o 0,3 pkt. proc. kdk s.a.).

Obniżył się także udział firm wskazujących na ceny zaopatrzenia jako na główną przyczynę wzrostu cen oferowanych produktów (32,7 proc. firm wobec 33,8 proc. w poprzednim kwartale).

Rzadziej przedsiębiorstwa wskazywały na ceny materiałów i komponentów (16,1 proc. wobec 17,2 proc. w poprzednim kwartale) oraz energii elektrycznej (7,0 proc. wobec 7,7 proc. w poprzednim kwartale) jako na główne przyczyny wzrostu cen.

Nieco więcej firm spodziewa się natomiast wzrostu cen produkcji z powodu rosnących cen surowców energetycznych (9,6 proc. wobec 8,9 proc. w poprzednim kwartale).

"Wysokie koszty zaopatrzenia pozostały jednak najważniejszą barierą zagrażającą działalności firmy, wskazywaną niemal równie często co w poprzednim badaniu (przez 16,9 proc. firm, w otwartym pytaniu SM NBP) i wyraźnie częściej niż przeciętnie w historii badania (8,8 proc. firm). Także rosnące koszty pracy w nieco mniejszym stopniu przekładały się na oczekiwany wzrost cen produkcji ankietowanych przedsiębiorstw" - wskazano w badaniu NBP.

Udział pomiotów oceniających wzrost wynagrodzeń za najważniejszy czynnik wpływający na oczekiwany wzrost cen produkcji obniżył się (do 21,8 proc. z 23,3 proc. w poprzednim kwartale).

Wzrósł jednak udział firm sygnalizujących, że wzrost kosztów pracy (lub presji płacowej) może być w najbliższym półroczu barierą prowadzenia działalności (do 12,8 proc. wobec 10,0 proc. w poprzednim kwartale.

Oceny perspektyw działalności inwestycyjnej zróżnicowane

"W świetle wyników SM NBP klimat inwestycyjny w SPN jest zróżnicowany: słabym nastrojom w średnich przedsiębiorstwach towarzyszy optymizm w grupie największych firm. Największe podmioty formułują optymistyczne plany dotyczące nowych inwestycji (zarówno na najbliższy kwartał jak i na rok), a także planują wyraźny wzrost nakładów w kolejnym kwartale. Pozytywny klimat inwestycyjny utrzymuje się także m.in. w krajowych przedsiębiorstwach prywatnych i u nieeksporterów, a w przekroju branżowym: w budownictwie oraz w przemyśle. Perspektywy inwestycyjne poprawiały się zdecydowanie także w firmach wytwarzających dobra konsumpcyjne, przy szczególnie wyraźnej zmianie wśród producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku" - napisano w raporcie.

"Wśród czynników utrudniających rozwój firm nadal największą rolę odgrywają rosnące koszty materiałów i surowców (17 proc. wskazań), choć znaczenie tego czynnika w ostatnich kwartałach się zmniejsza. Coraz większym obciążeniem dla firm są natomiast rosnące koszty pracy (13 proc. wskazań). Inwestorom nie sprzyja także otoczenie prawno-podatkowe i obawy co do kształtowania się przyszłego popytu (po ok. 9 proc. wskazań)" - dodano.

Jak wskazują autorzy raportu, wyniki SM NBP potwierdzają jednocześnie małe znaczenie barier finansowych w kontekście planów rozwojowych firm - 4,3 proc. firm informowało o trudnościach z dostępnością finansowania kredytowego.

"Można to wiązać m.in. z rosnącym od lat i rekordowo wysokim stopniem samofinansowania działalności inwestycyjnej – aż 59 proc. inwestorów zamierza sfinansować planowane inwestycje ze środków własnych. W tym czasie równolegle obniżało się i jest historycznie niskie deklarowane znaczenie kredytów w finansowaniu inwestycji (19 proc. inwestorów planowało sfinansować nowe inwestycje z tego źródła). W przypadku korzystania ze źródeł obcych od 4 lat inwestorzy częściej niż po kredyt sięgają bowiem po inne pozabankowe źródła finansowania tych nakładów (22 proc.)" - napisano.

