Wzrasta przemoc w schroniskach dla uchodźców. Będą przyjmowani w Rwandzie?

USA Donald Trump stawił się w areszcie w Georgii i "tweetuje" Spisek na celu unieważnienie wyników przegranych dla niego wyborów prezydenckich w stanie Georgia w 2020 roku - pod takim zarzutem Donald Trump stawił się w areszcie w hrabstwie Fulton w Atlancie. Po wpłaceniu 200 tys. kaucji został wypuszczony, a pierwsze co powiedział po wyjściu zza kratek to, to, że wybory zostały sfałszowane.