Wzbogacony uran i paliwo jądrowe w cenie. UE i USA robią nadal duże zakupy w Rosji

Czołgi pojadą na Ukrainę. Ma je przekazać 8 krajów, w tym USA i Polska

Osiem państw, w tym Polska, chce przekazać Ukrainie czołgi Leopardy 2. To nie wszystko. Potwierdził to szef Pentagonu Lloyd Austin dla portalu Ukrainska Prawda z Brukseli, gdzie we wtorek odbyło się kolejne posiedzenie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w tzw. formacie Ramstein.