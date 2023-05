Wyższy zasiłek macierzyński. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o podwyżkę

Sztuczna inteligencja niebawem zmieni rynek pracy. Te zawody są najbardziej zagrożone, a ci pracownicy mogą spać spokojnie Aż 85 proc. organizacji jest przekonanych, że wdrażanie nowoczesnych technologii pozostanie kluczowym motorem ich rozwoju biznesowego w ciągu najbliższych pięciu lat, a to z kolei przełoży się na to, kogo będą zatrudniać i jakich kompetencji oczekiwać od pracowników – wynika z najnowszego raportu The Future of Jobs Report 2023.