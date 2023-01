Wyższy podatek od zakupu mieszkań. Wyciekły szczegóły projektu. Jest zaskoczenie

Premier w ostatnim czasie wrócił do zapowiedzi ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Dziennikarze RMF dotarli do szczegółów projektu. Okazuje się, że idzie on w zupełnie inną stronę, niż twierdził szef rządu.

Według zapowiedzi premiera ograniczenia miały dotknąć osób posiadających już 7-8 mieszkań i funduszy kupujących w naszym kraju całe realizacje, w setkach mieszkań, od deweloperów. Kupujący mieli być objęci wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak jednak ustalili dziennikarze RMF, w projekcie, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a który trafił już kancelarii premiera, jest sporo zmian i rozwiązań, a o części z nich premier wcześniej nie wspominał.

Oto kilka z nich:

- projekt zakłada podniesienie podatku PCC z 2 do 6 proc.;

- nowy lokal fundusz czy osoby prywatne będą mogły kupować nie wcześniej niż 12 miesięcy po kupieniu poprzedniego lokalu;

- ograniczenia dotkną tych, którzy mają już 5 mieszkań albo 315 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Wystarczy więc być właścicielem segmentu oraz mieszkania i załapać się na ograniczenia. W projekcie ustawy bowiem tak zdefiniowano "lokal mieszkalny", że zalicza się do niego segment w budynku szeregowym, ale już nie dom;

- limitów nie będzie można obejść, robiąc darowiznę z jednego lub kilku mieszkań;

- weryfikacja liczby mieszkań będzie się odbywać poprzez składane przed notariuszem oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, a ten nie ma możliwości kontroli tego oświadczenia;

- zakaz kupowania mieszkania częściej niż raz do roku będzie mógł unieważnić minister rozwoju (Waldemar Buda) lub wskazany przez niego urzędnik.

Eksperci dostrzegają w takim sformułowaniu przepisów ogromne pole do nadużyć i korupcji. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli te zapisy łatwo obejść. W tym wymiarze ustawa będzie bezzębna i fikcyjna. Jak mawia klasyk: powinno wyjść inaczej.