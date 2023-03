Wyższy podatek od kupna mieszkań. Minister Buda zdradził kolejne szczegóły

Wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych obejmie zakup większego pakietu mieszkań w ramach jednej inwestycji. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i funduszy inwestycyjnych. Rozwiązania będą dołączone do projektu ws. Bezpiecznego kredytu - powiedział PAP minister rozwoju Waldemar Buda.

Szef MRiT powiedział PAP, że rozwiązania dotyczące ograniczeń w nabywaniu mieszkań zostaną zgłoszone w trakcie prac sejmowych w formie autopoprawki do projektu ustawy ws. "Bezpiecznego kredytu o stałej stopie".

"Planujemy, że to będzie autopoprawka do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zgłoszona na poziomie parlamentarnym. Wypracowujemy jej ostateczny kształt. To będzie kilka rozwiązań, więc nie chcielibyśmy nowego projektu, tylko chcemy potraktować te przepisy o +Bezpiecznym kredycie+ jako jeden pakiet" - wyjaśnił minister Buda. Przyznał, że w stosunku do pierwotnie zapowiadanej wersji założenia uregulowania problemu pakietowych zakupów mieszkań ewoluują.

Pytany, czy ograniczenia w nabywaniu mieszkań obejmą też osoby fizyczne, podkreślił, że ograniczenia będą dla nich "w jak najmniejszym stopniu". "Raczej skupimy się na ograniczeniu kumulowania zakupów przez jedną osobę w jednej inwestycji. Jeśli ktoś chce kupić większą liczbę mieszkań, ale w ramach różnych inwestycji, to to już nie jest groźny proceder. Tu nie będziemy inwazyjni" - stwierdził minister.

"Problemem jest to, by nie kupować hurtowo w jednej inwestycji. Jeśli jest to rozłożone proporcjonalnie na różne inwestycje, to z naszej strony wielkich obaw nie ma. Nie chcemy, by kapitał, jeśli chodzi o zakup nieruchomości, wypływał za granicę. Jak ktoś ma kapitał, chce kupić mieszkanie w Polsce, nie powinniśmy mu tego ograniczać" - ocenił Waldemar Buda.

Przekazał, że wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych będzie dotyczył zakupu większego pakietu mieszkań w ramach jednej inwestycji zarówno przez osoby fizyczne, jak i fundusze inwestycyjne.

Według wcześniejszych zapowiedzi MRiT z drugiej połowy stycznia, instytucje, fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy posiadający co najmniej pięć mieszkań mogliby zakupić kolejne nie częściej niż raz na rok. Zakup szóstego lub kolejnego mieszkania miałby się wiązać z zapłatą wyższego podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc., przy czym podatek byłby stosowany także przy transakcjach na rynku pierwotnym.

