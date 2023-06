Wyższy limit taniego prądu. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Wakacje z zaciśniętym pasem. "Co trzecia osoba ogranicza plany, by zaoszczędzić" Czterech na pięciu badanych planuje wyjazd wypoczynkowy, a wśród osób rezygnujących z wczasów główną przyczyną jest brak możliwości finansowych - wynika z badania firmy Deloitte. Co trzeci Polak ogranicza plany wakacyjne, by zaoszczędzić - dodano.