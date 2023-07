Wyższe zarobki ciągle powodem do zmiany pracy

Spośród badanych w Polsce pracowników, 20 proc. zmieniło pracę głównie z powodu zarobków - wynika z cyklicznego badania firmy Randstad, przeprowadzonego w maju i czerwcu. Spada natomiast odsetek respondentów, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę zmiany pracodawcy - dodano.

fot. MJgraphics / / Shutterstock

"Rotacja pracowników, zarówno ta między firmami, jak i w obrębie tych samych przedsiębiorstw, nie zmieniła się znacząco od poprzedniej edycji badania. 20 proc. respondentów zdecydowało się zmienić pracodawcę (spadek o 2 pkt. proc.), a inne stanowisko w obrębie dotychczasowej firmy objęło 18 proc. osób (wzrost o 2 pkt. proc.)" - napisano.

Autorzy badania podają, że niezmiennie wciąż najważniejszym powodem zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie: potwierdza to 47 proc. ankietowanych, co jest wynikiem identycznym, jak w poprzednim kwartale.

74 proc. pracowników jest zadowolonych z obecnie wykonywanej pracy, a tylko 10 proc. aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia. Sukcesywnie spada natomiast odsetek respondentów, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę zmiany pracodawcy (43 proc.), a rośnie tych, którzy aktywnie pracy nie poszukują, ale trzymają rękę na pulsie (48 proc.).

Z badania wynika, że gorzej niż w poprzednio analizowanym okresie, wypadają oceny szans na znalezienie nowego zatrudnienia: spadł zarówno odsetek tych, którzy twierdzą, że znaleźliby pracę lepszą lub tak dobrą jak obecna (66 proc. vs. 63 proc.), jak i tych, którzy oceniają, że znaleźliby jakąkolwiek pracę (88 proc. vs. 87 proc.).

Widocznie wydłużył się też średni okres poszukiwania zatrudnienia: z przeszło 2,5 do ponad 3 miesięcy.

"Mimo, że koniunktura gospodarcza nie jest najlepsza, bezrobocie w dalszym ciągu spada i na szczęście nie widać fali zwolnień. Pracodawcy nie redukują etatów, ale też nie tworzą wielu nowych. Rzadziej szukają kandydatów potrzebnych do zapełnienia wakatów, których ostatnio w Polsce ubywało. Jeśli pominiemy pandemiczny rok 2020, to liczba nowych ogłoszeń o pracę jest ostatnio najmniejsza co najmniej od 2019 roku. Przekłada się to na wydłużenie okresu poszukiwania nowego zajęcia" - napisano w komentarzu do badania.

Najnowsza edycja badania była realizowana w maju i czerwcu, uczestniczyło w niej 1000 badanych zatrudnionych w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki - podał Randstad.

(PAP Biznes)

map/ asa/