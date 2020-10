Wyższe wynagrodzenie ważniejsze od stabilności

fot. Maria Mikhaylichenko / Shutterstock

Niestabilna sytuacja u obecnego pracodawcy zachęci do zmiany firmy zaledwie co dwudziestego pracownika, z kolei co dziesiąty zatrudniający jest gotowy na ustępstwa w postaci podniesienia wynagrodzenia, by przyciągnąć nowych członków załogi.

Jak wynika z raportu ManpowerGroup i HRlink "Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy - perspektywa pracowników i pracodawców", co drugi pracownik jest gotowy na zmianę pracy w czasie pandemii, o ile otrzyma wyższe wynagrodzenie. Z kolei 18 proc. zmieni pracodawcę, jeżeli będzie mieć lepsze możliwości rozwoju zawodowego, a 7 proc. - gdy otrzyma propozycję nowych wyzwań zawodowych.

Co ciekawe, w obliczu pandemii 22 proc. firm odnotowało wzrost liczby kandydatów, którzy odrzucają oferty pracy, a niemal co drugi jest zdania, że obecnie nie jest łatwiej pozyskać nowych członków załogi. U jednej trzeciej pracodawców wydłużył się również proces decyzyjny w zakresie zatrudnienia nowych pracowników.

– Dane zebrane wśród pracodawców potwierdzają, że w trakcie pandemii wzrosła ostrożność i zachowawczość firm. Organizacje bacznie przyglądają się danym i analizują każdą wydaną lub zaplanowaną do wydania złotówkę. Podobnie wygląda kwestia zaciągania długoterminowych zobowiązań, bo do takich należy zatrudnienie pracownika na czas dłuższy niż okres próbny. Ostatnie pół roku to czas dynamicznych zmian i ciągłych, często skrajnych prognoz. W takich warunkach podejmowanie długofalowych decyzji jest zwyczajnie trudne oraz obarczone dużym ryzykiem. Dodatkowo przejście na pracę zdalną, hybrydową postawiło przed nami wyzwanie w postaci wypracowania optymalnych metod komunikacji w firmie. Część firm dość szybko dostosowała swoje procesy do panujących warunków, jednak pozostali pracodawcy do dziś szukają właściwych narzędzi i sposobów na efektywne komunikowanie się i podejmowanie decyzji – mówi Arkadiusz Kuchto, prezes zarządu HRlink.pl.

Jak czytamy w raporcie, poniekąd pandemia przyniosła kryzys na rynku kandydata. Perspektywy znalezienia nowej pracy pogorszyły się w przypadku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (o 48 proc. ofert pracy mniej niż w analogicznym okresie rok temu, biorąc pod uwagę okres styczeń-lipiec 2019 i 2020 r.), małopolskiego (o 40 proc.) i pomorskiego (34 proc.). Przeciwna sytuacja dotyczyła jedynie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie liczba ofert wzrosła o 16 proc. w ujęciu rocznym.

Lepiej niż przed rokiem pandemii radziły sobie następujące branże: FMCG, IT, analityka, finanse i bankowości. Gorzej radziło sobie hotelarstwo, administracja i energetyka.

Weronika Szkwarek