Wyższe składki za niższe podatki?

Premier zapowiada zerowy PIT dla osób na stażu i praktykach

Wprowadzenie zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Liderów Innowacji GovTech Polska. Jak mówił, powinno to wzmocnić chęć pracy młodych ludzi w administracji.